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  4. Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу
Англия
26 марта 2025, 09:54 | Обновлено 26 марта 2025, 09:55
788
4

Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу

Команда Рубен Аморима начнет перестройку

26 марта 2025, 09:54 | Обновлено 26 марта 2025, 09:55
788
4
Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Уже летом «Манчестер Юнайтед» планирует попрощаться с 10 футболистами, сообщает Fichajes.

По информации источника, Том Хитон и Джонни Эванс планируют завершит карьеры, контракт Кристиана Эриксен и Виктора Линделефа истекут. Продать планируют: Алтая Байындыра, Антони, Маркуса Рэшфорда, Джейона Санчо, Люка Шоу, Каземиро.

Перед тем, как совершать новые подписания, «манкунианцы» планируют совершить распродажу.

Ранее сообщалось о том, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.

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Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Том Хитон Джонни Эванс Люк Шоу Каземиро Алтай Байындыр Джейдон Санчо Маркус Рэшфорд Антони (Матеус дос Сантос) Кристиан Эриксен Виктор Линделеф
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Lunader
Краще пізно, ніж ніколи
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0
Перець
Ну нарешті доперло
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0
Умник
Ура.
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0
Gargantua81
да там продавать и продавать. Хейлуна надо продавать, Угарте. Бегунка этого флангового из Италии купили и уже надо продавать. Магвайра, Йорро, Далота. Это все очень посредственные игроки.
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