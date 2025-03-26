Они ведут переговоры по Лунину. Топовый клуб планирует устроить распродажу
Команда Рубен Аморима начнет перестройку
Уже летом «Манчестер Юнайтед» планирует попрощаться с 10 футболистами, сообщает Fichajes.
По информации источника, Том Хитон и Джонни Эванс планируют завершит карьеры, контракт Кристиана Эриксен и Виктора Линделефа истекут. Продать планируют: Алтая Байындыра, Антони, Маркуса Рэшфорда, Джейона Санчо, Люка Шоу, Каземиро.
Перед тем, как совершать новые подписания, «манкунианцы» планируют совершить распродажу.
Ранее сообщалось о том, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.
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