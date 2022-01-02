ВИДЕО. Эвертон презентовал Миколенко, украинец поприветствовал болельщиков

«Эвертон» перед матчем чемпионата Англии против «Брайтона» провел мини-презентацию новичка Виталия Миколенко, который ранее подписал контракт до 2026 года.
Украинский защитник, который сегодня сыграть не сможет, поприветствовал болельщиков своей новой команды.
Goodison Park 🤝 Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Источник — Sport.ua
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Команда вышла на поле играть,
Но Тайсона что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: решили забрать.
Не просто достать его - сил уже нет,
Ведь очень надёжно закрыт туалет
==
Но Миколенко что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
Не просто достать его - сил уже нет:
Он в шубе облизывает туалет
Повторю ещё раз о бывшей плачущей "Звёздъе" твоего ШД
==
Команда вышла на поле играть,
Но Тайсона что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: решили забрать.
Не просто достать его - сил уже нет,
Ведь очень надёжно закрыт туалет
Но Миколенко что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
Не просто достать его - сил уже нет:
Он в шубе облизывает туалет
пришло 17 (семнадцать !!!) предупреждений от редакции сайта.
Или 17 раз кто-то пожаловался или 17 "жалобщиков ???
И кого я в нем обидел и кто обиделся?
Шуба была ?
Команда вышла на поле играть,
Но Тайсона что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: решили забрать.
Не просто достать его - сил уже нет,
Ведь очень надёжно закрыт туалет
==
Повторю ещё раз о бывшей плачущей "Звёздъе" твоего ШД
==
Команда вышла на поле играть,
Но Тайсона что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: решили забрать.
Не просто достать его - сил уже нет,
Ведь очень надёжно закрыт туалет
Но Миколенко что-то на нем не видать.
Бегут ассистенты искать по углам
Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
Не просто достать его - сил уже нет:
Он в шубе облизывает туалет
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