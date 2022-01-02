ВИДЕО. Эвертон презентовал Миколенко, украинец поприветствовал болельщиков

Игрок вышел к фанам перед домашним матчем команды

  • 02.01.2022 16:02
  • 4240 просмотров
  • 20 комментариев
ВИДЕО. Эвертон презентовал Миколенко, украинец поприветствовал болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» перед матчем чемпионата Англии против «Брайтона» провел мини-презентацию новичка Виталия Миколенко, который ранее подписал контракт до 2026 года.

Украинский защитник, который сегодня сыграть не сможет, поприветствовал болельщиков своей новой команды.
 

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    petroif
    petroif, 02.01.2022 16:12
    +18
    приємно коли так вітають наших хлопців))
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.01.2022 16:21
    +12
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:04
    Миколенко поприветствовал болельщиков своей новой команды, поцеловав эмблему Эвертона и пописал при этом на футболку бывшего клюба
    ====
    Команда вышла на поле играть,
    Но Тайсона что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: решили забрать.
    Не просто достать его - сил уже нет,
    Ведь очень надёжно закрыт туалет
    ==
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 02.01.2022 16:31
    +10
    Бомбит, знатно бомбит у местных слабоумных кротострадальцев
    Ссылка
    .Zp0rt..
    .Zp0rt.., 02.01.2022 16:46
    +9
    Да уж, на Донецке давно так пердаки не горели. Вторые сутки полыхает
    Ссылка
    No name
    No name, 02.01.2022 16:29
    +9
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:04
    Миколенко поприветствовал болельщиков своей новой команды, поцеловав эмблему Эвертона и пописал при этом на футболку бывшего клюба
    Как же теья убогого коробит
    Ссылка
    Kovalchuk
    Kovalchuk, 02.01.2022 16:48
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:35
    Команда вышла на поле играть,
    Но Миколенко что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
    Не просто достать его - сил уже нет:
    Он в шубе облизывает туалет
    Ну ты и даун
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.01.2022 16:30 (изменен)
    +7
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:04
    Миколенко поприветствовал болельщиков своей новой команды, поцеловав эмблему Эвертона и пописал при этом на футболку бывшего клюба
    ну что, Фраер, будешь опять мои стишки переиначивать?
    Повторю ещё раз о бывшей плачущей "Звёздъе" твоего ШД
    ==
    Команда вышла на поле играть,
    Но Тайсона что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: решили забрать.
    Не просто достать его - сил уже нет,
    Ведь очень надёжно закрыт туалет
    Ссылка
    Kovalchuk
    Kovalchuk, 02.01.2022 16:54
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    PETP0, 02.01.2022 16:51
    Ну, перейти в команду днище... такое себе достижение.
    Хуже чем днище кротячее нет
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 02.01.2022 16:34
    +5
    Вот и отлично.Так и нада представлять новичков.Удачи.Главное учить язык если не знает ,иначе тяжело будет.
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 02.01.2022 16:10
    +5
    Душевно
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 02.01.2022 16:55
    +4
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:35
    Команда вышла на поле играть,
    Но Миколенко что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
    Не просто достать его - сил уже нет:
    Он в шубе облизывает туалет
    Сразу видно - уколов не хватило .
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 02.01.2022 17:13
    0
    на мой стишок, размещенный здесь в 16:30
    пришло 17 (семнадцать !!!) предупреждений от редакции сайта.
    Или 17 раз кто-то пожаловался или 17 "жалобщиков ???
    И кого я в нем обидел и кто обиделся?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 02.01.2022 17:09
    0
    Сидя на лавке будет слушать Басту.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 02.01.2022 16:54
    -3
    .Zp0rt.., 02.01.2022 16:46
    Да уж, на Донецке давно так пердаки не горели. Вторые сутки полыхает
    Ты в Лубнах отмечала новый год в туалете ?
    Шуба была ?
    Ссылка
    PETP0
    PETP0, 02.01.2022 16:51
    -9
    Ну, перейти в команду днище... такое себе достижение.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 02.01.2022 16:34
    -9
    Burevestnik, 02.01.2022 16:21
    ====
    Команда вышла на поле играть,
    Но Тайсона что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: решили забрать.
    Не просто достать его - сил уже нет,
    Ведь очень надёжно закрыт туалет
    ==
    Ты больная или тебе платят за твой бред ?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 02.01.2022 16:42
    -14
    он очень рад сбежать с Динамо Кипр
    Ссылка
    Всеволод Иващенко
    Всеволод Иващенко, 02.01.2022 16:31
    -15
    Може тепер хоч перестануть в збірну брати цього лузера, що кожен матч привозить по голу
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:35 (изменен)
    -18
    Burevestnik, 02.01.2022 16:30
    ну что, Фраер, будешь опять мои стишки переиначивать?
    Повторю ещё раз о бывшей плачущей "Звёздъе" твоего ШД
    ==
    Команда вышла на поле играть,
    Но Тайсона что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: решили забрать.
    Не просто достать его - сил уже нет,
    Ведь очень надёжно закрыт туалет
    Команда вышла на поле играть,
    Но Миколенко что-то на нем не видать.
    Бегут ассистенты искать по углам
    Ну вот и нашли: он угашенный в хлам
    Не просто достать его - сил уже нет:
    Он в шубе облизывает туалет
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 02.01.2022 16:04
    -26
    Миколенко поприветствовал болельщиков своей новой команды, поцеловав эмблему Эвертона и пописал при этом на футболку бывшего клюба
    Ссылка
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