Сегодня, 2 января «Эвертон» Виталия Миколенко в 21-м туре АПЛ дома проиграл «Брайтону» - 2:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Эвертон).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Брайтон).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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