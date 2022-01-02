Кто конкурент Миколенко? Состав Эвертона на матч АПЛ

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду в матче против «Брайтона».
Отметим, что «Эвертон» не играл с 16 декабря по причине переноса матчей. Сейчас тренер Рафа Бенитес не может рассчитывать на целую группу травмированных и заболевших.
Вероятно, сегодня слева в обороне сыграет Бен Годфри, однако это не его родная позиция.
А вот главный конкурент Миколенко, Люка Динь, остался в запасе. Известно, что у француза конфликт с наставником, поэтому после подписания Виталия его могут продать.
📋 | Your first Everton XI of 2022…— Everton (@Everton) January 2, 2022
▫️ 4⃣ changes from #CHEEVE
▫️ @CalvertLewin14 starts#EVEBHA pic.twitter.com/lPe5qP2yTa
Источник — Sport.ua
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По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
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