Кто конкурент Миколенко? Состав Эвертона на матч АПЛ

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду в матче против «Брайтона».

Отметим, что «Эвертон» не играл с 16 декабря по причине переноса матчей. Сейчас тренер Рафа Бенитес не может рассчитывать на целую группу травмированных и заболевших.

Вероятно, сегодня слева в обороне сыграет Бен Годфри, однако это не его родная позиция.

А вот главный конкурент Миколенко, Люка Динь, остался в запасе. Известно, что у француза конфликт с наставником, поэтому после подписания Виталия его могут продать.



Your first Everton XI of 2022…



