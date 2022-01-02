Кто конкурент Миколенко? Состав Эвертона на матч АПЛ

Украинец пока вне игры

  • 02.01.2022 15:09
  • 1221 просмотр
  • 3 комментария
Кто конкурент Миколенко? Состав Эвертона на матч АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду в матче против «Брайтона».

Отметим, что «Эвертон» не играл с 16 декабря по причине переноса матчей. Сейчас тренер Рафа Бенитес не может рассчитывать на целую группу травмированных и заболевших.

Вероятно, сегодня слева в обороне сыграет Бен Годфри, однако это не его родная позиция.

А вот главный конкурент Миколенко, Люка Динь, остался в запасе. Известно, что у француза конфликт с наставником, поэтому после подписания Виталия его могут продать.
 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    No name
    No name, 02.01.2022 15:45
    +1
    -smart--Forever-, 02.01.2022 15:20
    Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду. (с)
    По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
    Яке ж ти хворе
    Ссылка
    No name
    No name, 02.01.2022 15:45
    +1
    -smart--Forever-, 02.01.2022 15:20
    Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду. (с)
    По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
    Яке ж ти хворе
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 02.01.2022 15:20 (изменен)
    -5
    Новичок «Эвертона» Виталий Миколенко из-за правил АПЛ не сможет сегодня дебютировать за новую команду. (с)
    По правилам Виталя должен после игры убрать в раздевалке и постирать форму игроков
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности