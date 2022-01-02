ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк

2 января перед стартом матча 21-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брайтоном» клуб из Ливерпуля представил болельщиками первого новичка в зимнее трансферное окно – украинца Виталия Миколенко.
Украинец вышел на поле стадиона «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона» и с клубным шарфом на шее. Фанаты «ирисок» встретили Миколенко аплодисментами.
1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.
ФОТО. Как Эвертон представил новичка Миколенко на Гудисон Парк
Goodison Park 🤝 Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Источник — Sport.ua
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