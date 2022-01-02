ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк

Украинец вышел на поле перед стартом матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона»

  • 02.01.2022 17:25
  • 6395 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 января перед стартом матча 21-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Брайтоном» клуб из Ливерпуля представил болельщиками первого новичка в зимнее трансферное окно – украинца Виталия Миколенко.

Украинец вышел на поле стадиона «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона» и с клубным шарфом на шее. Фанаты «ирисок» встретили Миколенко аплодисментами.

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

ФОТО. Как Эвертон представил новичка Миколенко на Гудисон Парк

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa2019
    Barsa2019, 02.01.2022 17:39
    +5
    Круто! Рад за Виталия! Ждём уже дебюта...
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 02.01.2022 17:34
    0
    15.01 Норвич-Эвертон,Пукки на готове))
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 02.01.2022 17:41
    -1
    Kak Tak, 02.01.2022 17:34
    15.01 Норвич-Эвертон,Пукки на готове))
    Миколенко тоже на готове, збивать его.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 02.01.2022 17:31
    -1
    Выйдет как обычно,много шума,мало дела.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.01.2022 17:58
    -4
    Александр Гриненко, 02.01.2022 17:31
    Выйдет как обычно,много шума,мало дела.
    А его много?
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    Nomad
    Nomad, 02.01.2022 18:00
    -5
    И сразу стал плохой приметой.
    2:3 дома...
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