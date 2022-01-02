Куда попал Миколенко? Эвертон проиграл 8 раз в последних 11-ти турах АПЛ

«Эвертон» из-за коронавируса пропустил ряд матчей и не играл с 16 декабря. Сегодня команда принимала «Брайтон», но уступила со счетом 2:3.

Для команды Рафаэля Бенитеса это 8-е поражение в последних 11-ти турах. В АПЛ «Эвертон» находится на 15-м месте.

Перед игрой состоялась презентация Виталия Миколенко для болельщиков. Не исключено, что украинец дебютирует (или хотя бы будет в заявке) на матч Кубка Англии против «Халл Сити» 8 января.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Эвертон - Брайтон 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 - Аллистер, 3, 71, Берн, 21

Брентфорд - Астон Вилла 2:1

Голы: Висса, 42, Рорслев, 83 - Ингз, 16

Лидс - Бернли 3:1

Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 - Корне, 54