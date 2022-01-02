Куда попал Миколенко? Эвертон проиграл 8 раз в последних 11-ти турах АПЛ

«Эвертон» из-за коронавируса пропустил ряд матчей и не играл с 16 декабря. Сегодня команда принимала «Брайтон», но уступила со счетом 2:3.
Для команды Рафаэля Бенитеса это 8-е поражение в последних 11-ти турах. В АПЛ «Эвертон» находится на 15-м месте.
Перед игрой состоялась презентация Виталия Миколенко для болельщиков. Не исключено, что украинец дебютирует (или хотя бы будет в заявке) на матч Кубка Англии против «Халл Сити» 8 января.
Чемпионат Англии. 21-й тур
Эвертон - Брайтон 2:3
Голы: Гордон, 53, 76 - Аллистер, 3, 71, Берн, 21
Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Голы: Висса, 42, Рорслев, 83 - Ингз, 16
Лидс - Бернли 3:1
Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 - Корне, 54
Источник — Sport.ua
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Там чужим бросают в головы бутылки, а своим прощают промахи по пустым воротам.
А потом игроки обнимаются после гола со зрителями первых рядов
Ну и Лидс всё таки третий город всей Британии, а не какой то восьмой Ливерпуль с населением как в Мариуполе.)
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