21-й тур
Эвертон
2 : 3
Брайтон
02.01.2022, FT

Куда попал Миколенко? Эвертон проиграл 8 раз в последних 11-ти турах АПЛ

Презентация Миколенко не воодушевила команду на победу

  • 02.01.2022 17:58
  • 1547 просмотров
  • 8 комментариев
Куда попал Миколенко? Эвертон проиграл 8 раз в последних 11-ти турах АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» из-за коронавируса пропустил ряд матчей и не играл с 16 декабря. Сегодня команда принимала «Брайтон», но уступила со счетом 2:3.

Для команды Рафаэля Бенитеса это 8-е поражение в последних 11-ти турах. В АПЛ «Эвертон» находится на 15-м месте.

Перед игрой состоялась презентация Виталия Миколенко для болельщиков. Не исключено, что украинец дебютирует (или хотя бы будет в заявке) на матч Кубка Англии против «Халл Сити» 8 января.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Эвертон - Брайтон 2:3
Голы: Гордон, 53, 76 - Аллистер, 3, 71, Берн, 21

Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Голы: Висса, 42, Рорслев, 83 - Ингз, 16

Лидс - Бернли 3:1
Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 - Корне, 54

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 02.01.2022 18:22
    +5
    В чемпионат Бразилии попал. спорт юа дайте выходной автору статьи он походу уже заряжен Джеком дениелсом
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 02.01.2022 18:12
    +2
    Надо было в Лидс переходить.
    Там чужим бросают в головы бутылки, а своим прощают промахи по пустым воротам.
    А потом игроки обнимаются после гола со зрителями первых рядов
    Ну и Лидс всё таки третий город всей Британии, а не какой то восьмой Ливерпуль с населением как в Мариуполе.)
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 02.01.2022 18:43
    0
    Будет играть в Чемпионшипе.
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 02.01.2022 18:21
    0
    Ох и голяку Далас забил в Лидсе. Люди клепают в одно касание. А наши подстраиваются, как в постели.
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 02.01.2022 18:04
    0
    Он попал в Эвертон!!!! То,что этот клуб сейчас не на ходу это точно,но для того они и покупают игроков что бы усилиться(темболее молодых и перспективных) в АПЛ просто не попадают!!!
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 02.01.2022 18:10
    -2
    hanter83, 02.01.2022 18:04
    Он попал в Эвертон!!!! То,что этот клуб сейчас не на ходу это точно,но для того они и покупают игроков что бы усилиться(темболее молодых и перспективных) в АПЛ просто не попадают!!!
    Серьезная команда у супер защитника
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.01.2022 18:05
    -2
    hanter83, 02.01.2022 18:04
    Он попал в Эвертон!!!! То,что этот клуб сейчас не на ходу это точно,но для того они и покупают игроков что бы усилиться(темболее молодых и перспективных) в АПЛ просто не попадают!!!
    Ого.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 02.01.2022 18:17
    -4
    Нормально!Миколенко поможет им продолжать играть в том же духе.😆
    Ссылка
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