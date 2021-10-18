Ворскла победила Александрию, Лунин заинтересовал Боруссию

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 октября.

1. Снова на третьем месте. Ворскла удержала победу над Александрией. В запасе у полтавской команды были пять игроков.

2. Нескучные «нули». Минай и Десна разошлись миром. Евгений Селезнев упустил колоссальные моменты для забитых мячей.

3. Источник: Лунин может следующим летом перейти в клуб-гранд Бундеслиги. Голкипер мадридского «Реала» заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

4. Покупка Ньюкасла: вопросы и ответы. Все, что нужно знать о будущем «сорок».

5. Четыре гола за 8 минут. Бавария в битве за лидерство унизила Байер. Команда вернулась на 1-е место.

6. Почти два года простоя. Шелестюк вернулся на ринг и нокаутировал соперника. Непобежденный украинский боксер одержал 19-ю победу на профи-ринге.

7. Украинец Марченко пробился в основную сетку турнира в Москве. В финале квалификации украинский теннисист обыграл Юрия Родионова.

8. ВИДЕО. Украинец Парубченко проиграл американцу Корралесу на Bellator 268. Все судьи отдали победу сопернику украинца.

9. Вернулся и сенсационно проиграл. Сандор Мартин перебоксировал Майки Гарсию. Американец сенсационно проиграл андердогу.

10. НХЛ. Мощный старт Питтсбурга, Тампа обыграла Вашингтон, хет-трик Макдэвида. Большой игровой день состоялся в Лиге.