Покупка Ньюкасла: вопросы и ответы

Английский футбол продолжает привлекать огромные инвестиции, и в последние 18 месяцев саудовский инвестиционный фонд пытался прибрать к рукам «Ньюкасл» — один из самых популярных клубов в стране. На днях покупка все-таки состоялась, и команда, деградировавшая в последние 14 лет под предводительством Майка Эшли, впервые за долгое время почувствовала надежду. Но у нас остается много вопросов. Давайте попробуем на них ответить.

Начнем с того, что инвестиционный фонд (PIF), оформивший сделку, оценивается в 300 млрд фунтов — даже больше, чем есть у владельцев «Манчестер Сити» или ПСЖ. Так можно уже рассуждать, что «Ньюкасл» — самый богатый клуб в мире. Но так ли на самом деле?

Аманда Стэйвли, новый клубный директор, заявила, что ее цель — выиграть трофеи. Она надеется, что команда станет чемпионом АПЛ в ближайшие пять-десять лет. Она отметила, впрочем, что стремительного роста не будет — прогресс будет органичным. Источники утверждают, что PIF надеются, что их вложение окупится. Так как же будет действовать клуб?

Что будут делать новые владельцы в первую очередь?

Не секрет, что «Ньюкасл» находится в плаченом состоянии. Проблемы затронули абсолютно все, и так просто сделать из него гранд не получится.

В первую очередь все говорят о тренировочной базе, которая нуждается в апгрейде. Академия тоже более 10 лет не получала никаких улучшений. Скорее всего, сопутствующая инфраструктура будет снесена и отстроена заново.

Пока что говорить о трофеях преждевременно. «Сороки» еще не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Команда прозябает на самом дне турнирной таблицы. Это значит, что первым делом перемены коснутся тренера. Стив Брюс уже заявил, что «хотел бы показать, на что способен», но признался, что осознает, что новые владельцы чаще всего нанимают кого-то нового.

По логике, его и должны уволить, избавившись таким образом от всех напоминаний об эпохе предыдущего владельца.

Кого взять вместо него? Лучшие кандидаты Рафа Бенитес и Микель Артета заняты, и пока что нет информации о ком-то другом. Можно предположить, что пока что владельцы не будут спешить. Первые серьёзные перемены коснутся трансферов.

Сколько денег владельцы инвестируют в клуб?

«Ньюкасл» может позволить себе траты вплоть до 200 млн фунтов, считает Киран Магуайр, специалист в области футбольных финансов. Больше — вряд ли, поскольку начнутся проблемы с финансовым фейр-плей.

Не любящий тратиться Эшли — бывший владелец — оставил большое пространства для маневра. Это неслучайно: он поручил своему помощнику Джастину Барнсу привести клуб в максимально привлекательное состояние для инвесторов, и сейчас «сороки» могут тратиться в свое удовольствие. «Ньюкасл» не только не теряет деньги — он их зарабатывает. В последние три года он был в плюсе, заработав 38 млн фунтов.

В ближайшей перспективе «Ньюкасл» должен учитывать правила фейр-плей Премьер—лиги – правила УЕФА могут быть приняты во внимание в долгосрочной перспективе.

Они гласят, что клубы высшего класса не могут понести совокупные убытки в размере более 105 миллионов фунтов. Это сильно помешало «Эвертону» в последнее время, после многих лет больших расходов. Любые покупки должны совершаться с учетом фейр-плей.

38 миллионов фунтов прибыли относятся к трем годам до конца сезона 2019/20. Сумма не включает в себя ковидный сезон 2020/21, когда «Ньюкасл» понес значительные потери. Тем не менее, у новых владельцев все еще есть здоровые возможности для инвестиций.

Магуайр заявил, что «Ньюкасл» мог бы «с комфортом потратить 200 миллионов фунтов, не беспокоясь о фейр-плей», однако он говорит не только о чистых расходах в размере 200 миллионов фунтов на трансферы в течение трех сезонов. Эта цифра включает в себя возможности для повышения заработной платы — «сороки» на зарплату тратили 121,1 миллион фунтов в 2019/20 — это 12-е место в Премьер-лиге.

Теоретически они могли бы потратить на трансферы гораздо больше 200 миллионов фунтов.

«Эти 200 миллионов фунтов стерлингов — это сумма дополнительных расходов, которые новые владельцы могут добавить в дополнение к тому, что «Ньюкасл» тратит сейчас», - говорит Магуайр. — «У них есть очень много возможностей для инвестирования в таланты, чтобы попытаться улучшить результат на поле — и это ещё до того, как они увеличат доходы за рекламу и стадион. Я говорю о дополнительных расходах на «Ньюкасл» здесь и сейчас, а не о версии «Ньюкасла», которую владельцы надеются построить».

Как? Есть такой термин, как «амортизация», который используют бухгалтеры. Он означает, что плата за трансфер игрока, распределяется на весь срок действия его контракта. «Если «Ньюкасл» подпишет игрока за 80 миллионов фунтов по пятилетнему контракту, только 16 миллионов фунтов стерлингов в год из них учитываются фейр-плей», — говорит Магуайр. И правда, в таких условиях можно и разгуляться.

Кроме того, инвестиции в инфраструктуру освобождаются от фейр-плей, что означает, что тренировочная база, академия, стадион и женская команда могут быть улучшены без негативного влияния на основную (мужскую) команду.

«Они могут делать все, что захотят, с инвестициями в инфраструктуру», — говорит Магуайр, ссылаясь на среднегодовые расходы на инфраструктуру в размере 830 тыс. фунтов стерлингов в течение последнего десятилетия Эшли. «За последнее десятилетие среди всех клубов Премьер-лиги, включая «Брентфорд» который не так давно был в Лиге Один, «Ньюкасл» потратил меньше денег, чем все остальные. Правила фейр-плей гласят, что вы можете инвестировать в инфраструктуру сколько душе угодно, и ни копейки из этого не будет учитываться при расчетах».

Тем не менее, консорциум советует сохранять умеренные амбиции.

Понятно, что в их первоначальном бизнес-плане, составленном до того, как поглощение застопорилось в прошлом году, 250 миллионов фунтов было выделено на инвестиции в течение первых «нескольких лет». Это деньги не только для трансферов.

Однако в клуб будут приглашены игроки для того, чтобы улучшить первую команду. Это неизбежно. Со временем появится команда, способная бороться за трофеи, но это будет происходить постепенно.

У владельцев есть далеко идущие амбиции в отношении «Ньюкасла», но они не ожидают, что достигнут их мгновенно. Речь идёт об управляемом, последовательном развитии.

