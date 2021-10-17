Покупка Ньюкасла: вопросы и ответы

Английский футбол продолжает привлекать огромные инвестиции, и в последние 18 месяцев саудовский инвестиционный фонд пытался прибрать к рукам «Ньюкасл» — один из самых популярных клубов в стране. На днях покупка все-таки состоялась, и команда, деградировавшая в последние 14 лет под предводительством Майка Эшли, впервые за долгое время почувствовала надежду. Но у нас остается много вопросов. Давайте попробуем на них ответить.

Начнем с того, что инвестиционный фонд (PIF), оформивший сделку, оценивается в 300 млрд фунтов — даже больше, чем есть у владельцев «Манчестер Сити» или ПСЖ. Так можно уже рассуждать, что «Ньюкасл» — самый богатый клуб в мире. Но так ли на самом деле?

Аманда Стэйвли, новый клубный директор, заявила, что ее цель — выиграть трофеи. Она надеется, что команда станет чемпионом АПЛ в ближайшие пять-десять лет. Она отметила, впрочем, что стремительного роста не будет — прогресс будет органичным. Источники утверждают, что PIF надеются, что их вложение окупится. Так как же будет действовать клуб?

Что будут делать новые владельцы в первую очередь?

Не секрет, что «Ньюкасл» находится в плаченом состоянии. Проблемы затронули абсолютно все, и так просто сделать из него гранд не получится.

В первую очередь все говорят о тренировочной базе, которая нуждается в апгрейде. Академия тоже более 10 лет не получала никаких улучшений. Скорее всего, сопутствующая инфраструктура будет снесена и отстроена заново.

Пока что говорить о трофеях преждевременно. «Сороки» еще не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Команда прозябает на самом дне турнирной таблицы. Это значит, что первым делом перемены коснутся тренера. Стив Брюс уже заявил, что «хотел бы показать, на что способен», но признался, что осознает, что новые владельцы чаще всего нанимают кого-то нового.

По логике, его и должны уволить, избавившись таким образом от всех напоминаний об эпохе предыдущего владельца.

Кого взять вместо него? Лучшие кандидаты Рафа Бенитес и Микель Артета заняты, и пока что нет информации о ком-то другом. Можно предположить, что пока что владельцы не будут спешить. Первые серьёзные перемены коснутся трансферов.

Сколько денег владельцы инвестируют в клуб?

«Ньюкасл» может позволить себе траты вплоть до 200 млн фунтов, считает Киран Магуайр, специалист в области футбольных финансов. Больше — вряд ли, поскольку начнутся проблемы с финансовым фейр-плей.

Не любящий тратиться Эшли — бывший владелец — оставил большое пространства для маневра. Это неслучайно: он поручил своему помощнику Джастину Барнсу привести клуб в максимально привлекательное состояние для инвесторов, и сейчас «сороки» могут тратиться в свое удовольствие. «Ньюкасл» не только не теряет деньги — он их зарабатывает. В последние три года он был в плюсе, заработав 38 млн фунтов.

В ближайшей перспективе «Ньюкасл» должен учитывать правила фейр-плей Премьер—лиги – правила УЕФА могут быть приняты во внимание в долгосрочной перспективе.

Они гласят, что клубы высшего класса не могут понести совокупные убытки в размере более 105 миллионов фунтов. Это сильно помешало «Эвертону» в последнее время, после многих лет больших расходов. Любые покупки должны совершаться с учетом фейр-плей.

38 миллионов фунтов прибыли относятся к трем годам до конца сезона 2019/20. Сумма не включает в себя ковидный сезон 2020/21, когда «Ньюкасл» понес значительные потери. Тем не менее, у новых владельцев все еще есть здоровые возможности для инвестиций.

Магуайр заявил, что «Ньюкасл» мог бы «с комфортом потратить 200 миллионов фунтов, не беспокоясь о фейр-плей», однако он говорит не только о чистых расходах в размере 200 миллионов фунтов на трансферы в течение трех сезонов. Эта цифра включает в себя возможности для повышения заработной платы — «сороки» на зарплату тратили 121,1 миллион фунтов в 2019/20 — это 12-е место в Премьер-лиге.

Теоретически они могли бы потратить на трансферы гораздо больше 200 миллионов фунтов.

«Эти 200 миллионов фунтов стерлингов — это сумма дополнительных расходов, которые новые владельцы могут добавить в дополнение к тому, что «Ньюкасл» тратит сейчас», - говорит Магуайр. — «У них есть очень много возможностей для инвестирования в таланты, чтобы попытаться улучшить результат на поле — и это ещё до того, как они увеличат доходы за рекламу и стадион. Я говорю о дополнительных расходах на «Ньюкасл» здесь и сейчас, а не о версии «Ньюкасла», которую владельцы надеются построить».

Как? Есть такой термин, как «амортизация», который используют бухгалтеры. Он означает, что плата за трансфер игрока, распределяется на весь срок действия его контракта. «Если «Ньюкасл» подпишет игрока за 80 миллионов фунтов по пятилетнему контракту, только 16 миллионов фунтов стерлингов в год из них учитываются фейр-плей», — говорит Магуайр. И правда, в таких условиях можно и разгуляться.

Кроме того, инвестиции в инфраструктуру освобождаются от фейр-плей, что означает, что тренировочная база, академия, стадион и женская команда могут быть улучшены без негативного влияния на основную (мужскую) команду.

«Они могут делать все, что захотят, с инвестициями в инфраструктуру», — говорит Магуайр, ссылаясь на среднегодовые расходы на инфраструктуру в размере 830 тыс. фунтов стерлингов в течение последнего десятилетия Эшли. «За последнее десятилетие среди всех клубов Премьер-лиги, включая «Брентфорд» который не так давно был в Лиге Один, «Ньюкасл» потратил меньше денег, чем все остальные. Правила фейр-плей гласят, что вы можете инвестировать в инфраструктуру сколько душе угодно, и ни копейки из этого не будет учитываться при расчетах».

Тем не менее, консорциум советует сохранять умеренные амбиции.

Понятно, что в их первоначальном бизнес-плане, составленном до того, как поглощение застопорилось в прошлом году, 250 миллионов фунтов было выделено на инвестиции в течение первых «нескольких лет». Это деньги не только для трансферов.

Однако в клуб будут приглашены игроки для того, чтобы улучшить первую команду. Это неизбежно. Со временем появится команда, способная бороться за трофеи, но это будет происходить постепенно.

У владельцев есть далеко идущие амбиции в отношении «Ньюкасла», но они не ожидают, что достигнут их мгновенно. Речь идёт об управляемом, последовательном развитии.

Newcastle United fans reaction outside the stadium to the takeover.



(Source: @JoshHalliday)pic.twitter.com/DEF1qBFDvy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 7, 2021

Будет ли клуб сильно тратиться в январе?

Не будет какого-то одного трансферного окна, которое вмиг изменит «Ньюкасл».

Однако это не означает, что трат не будет. Понятно, что средства имеются.

Жоэлинтон остается самым дорогим подписанием клуба, которому он обошелся в 40 миллионов фунтов, но пока что ничего не указывает на то, что в начале 2022 года придет кто-то подороже.

Кардинальные изменения редко происходят в середине сезона, когда на рынке сложнее ориентироваться. Более того, до тех пор, пока не будут заполнены руководящие должности, нет смысла существенно менять состав команды.

Это не означает, что обсуждения трансферов не проводились. В течение последних 18 месяцев проводились регулярные встречи по набору персонала среди футбольных консультантов консорциума. До лета 2020 года Ферран Торрес и Натан Аке считались главными целями клуба; Каллум Уилсон и Джо Уиллок тоже упоминались.

Но, учитывая, как быстро в конечном итоге была заключена сделка, и поскольку январское окно еще не наступило, считается, что шортлиста игроков не существует.

Январские усиления жизненно важны, если «Ньюкасл» хочет избежать еще одного вылета из АПЛ, даже если новый тренер действительно поднимет настроение в команде. Клуб не укрепился в летнее окно, (разве что вернул Уиллока) и не смог найти центрального защитника или опорного полузащитника для Брюса.

В частности, на позиции центрального защитника «Ньюкаслу» не хватает игрока с мячом, который мог бы начинать атаки.

Мэтт Ричи, правый нападающий, использовался в качестве левого защитника и в качестве крайнего левого защитника. Пол Дамметт вечно не в форме, а Джамалу Льюису не доверяют. Очень важно усилить левый фланг защиты.

Однако важнее всего найти другого бомбардира. Без Уилсона «сороки» выиграли два из 16 матчей лиги. Энди Кэрролл ушел летом, и Дуайт Гейл остается единственной альтернативой на позиции центрфорварда.

Однако эти проблемы не являются неожиданностью для футбольных консультантов консорциума, и поиск игроков на эту позицию считается приоритетным.

В «Ньюкасле» есть полный состав из 25 человек, почему-то укомплектованный четырьмя вратарями. Теоретически «Ньюкаслу» не нужно продавать игроков, чтобы набирать новых — можно просто вывести ненужных из обоймы Премьер-лиги. Но это не очень логично.

Вместо обновления основного состава в январе, они, скорее всего, подождут до лета, когда будет завершен аудит всего клуба.

Тут можно вспомнить контракт Шона Лонгстаффа, который истекает следующим летом. Обсуждения новой сделки еще не началось, но, поскольку Лонгстафф игрок весьма известный, эта ситуация может измениться.

Когда «Ньюкасл» сможет дать отпор «большой шестерке»?

Этот вопрос подразумевает, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» остаются грандами, но, даже если оба они не впечатляют с точки зрения положения в лиге, они все еще опережают «Ньюкасл» финансово.

Getty Images/Global Images Ukraine

Выручка «Ньюкасла» за сезон 2019/20 составила 153 миллиона фунтов, что является лишь восьмым показателем в Премьер-лиге, уступая «Эвертону» (186 миллионов фунтов). «Арсенал» получил более чем вдвое больше (345 миллионов фунтов), а «шпоры» — чуть ли не в трижды больше (402 миллиона фунтов). Шесть самых зарабатывающих клубов получают в среднем на 350 миллионов фунтов в год больше, чем «Ньюкасл».

Коммерческие доходы разочаровывают. Так было всегда, и 29,1 миллиона фунтов, заработанные в 2019/20, были лишь 11-м показателем в Премьер-лиге — после «Лестер Сити» (29,3 миллиона фунтов) и «Брайтона» (29,5 миллиона фунтов). Шесть крупнейших клубов заработали в среднем 207 миллионов фунтов.

«Существует реальный потенциал для коммерческого роста», - говорит Магуайр. — «Имя Майка Эшли отталкивало, поэтому местные потенциальные спонсоры теперь могут более благосклонно относиться к «Ньюкаслу». И, если вы посмотрите на то, как «Манчестер Сити» обогатился благодаря ближневосточным сделкам, я ожидаю, что «Ньюкасл» тоже выиграет от расположения саудовских компаний».

«Нам еще многое предстоит наверстать. Посмотрите, что произошло в «Манчестер Сити»; чтобы подняться, нужно просто тратить больше, иначе вы не привлечете лучших и не преодолеете разрыв. Это будет нелегко».

Магуайр считает, что это будет сложнее, чем когда Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году или группа из Абу-Даби купила «Манчестер Сити» в 2008 году.

«Для Абрамовича это было относительно легко — он мог тратить в свое удовольствие, и в то время только два клуба, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», когда-либо выигрывали титул. Ни «Ман Сити», ни «Челси» не беспокоились о фейр-плей. «Ньюкаслу» предстоит обойти по меньшей мере шесть топ-клубов, и сделать это будет непросто. Это будет очень дорого и небыстро, но это возможно».

Даже для «самого богатого клуба в мире» выиграть Премьер-лигу в течение пяти лет будет нелегкой задачей.