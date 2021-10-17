8-й тур
Байер
1 : 5
Бавария
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Четыре гола за 8 минут. Бавария в битве за лидерство унизила Байер

Команда вернулась на 1-е место

  • 17.10.2021 18:19
  • 412 просмотров
  • 8 комментариев
Четыре гола за 8 минут. Бавария в битве за лидерство унизила Байер
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария», которая в минувшем туре неожиданно проиграла «Айнтрахту», приехала в гости к «Байеру». Обе команды имели по 16 очков и в случае победы выходили бы в лидеры.

Мюнхенская команда все вопросы решила еще в первом тайме, забив 5 голов. При этом четыре мяча гости оформили в промежутке с 30-й по 38-ю минуты.

«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд на 1 пункт и выходит в лидеры.

Чемпионат Германии. 8-й тур

Байер - Бавария 1:5
Голы: Шик, 55 - Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 38

Байер: Градецки, Фримпонг (Беллараби, 64), Коссунау, Та, Баккер, Демирбай, Амири, Диаби (Адли, 64), Вирц (Ретсос, 79), Паулиньо (Тапсода, 46), Шик (Аларио, 79)

Бавария: Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Станишич, 40), Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Гнабри, Сане, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    online
    sahka1981, 17.10.2021 18:29
    +2
    --smart--Forever, 17.10.2021 18:25
    Байер, идущий на 3-ем месте хоть смог один гол забить Нойеру, а униженное до туалетного плинтуса динамо, даже и на такое не смогло уподобиться
    А бразильский ШД на сколько сподобился когда сухую семёрку слушал? Да что там Бавария, а заштатный середнячек БМ что вытворял...
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 17.10.2021 18:28
    +2
    Интересно Шахтер бы по традиции 7 пропустил? У них же защита еще хуже Динамовской, а забил бы один как Байер.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 17.10.2021 18:27
    +2
    --smart--Forever, 17.10.2021 18:25
    Байер, идущий на 3-ем месте хоть смог один гол забить Нойеру, а униженное до туалетного плинтуса динамо, даже и на такое не смогло уподобиться
    Значит наши не на десятом должны быть, а на четвертом
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    online
    Voxa Hvedyk, 17.10.2021 18:23
    +2
    Машина
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 17.10.2021 18:20
    +2
    Вот это действительно звери.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 17.10.2021 18:29
    +1
    --smart--Forever, 17.10.2021 18:25
    Байер, идущий на 3-ем месте хоть смог один гол забить Нойеру, а униженное до туалетного плинтуса динамо, даже и на такое не смогло уподобиться
    Днонецкие, ваш шахтер проиграл Баварии 0-7, что, до сих пор, является самым унизительным поражением в истории плей-оф Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 17.10.2021 18:25
    -1
    Мощь
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 17.10.2021 18:25 (изменен)
    -6
    Байер, идущий на 3-ем месте хоть смог один гол забить Нойеру, а униженное до туалетного плинтуса динамо, даже и на такое не смогло уподобиться
    Ссылка
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