Четыре гола за 8 минут. Бавария в битве за лидерство унизила Байер

«Бавария», которая в минувшем туре неожиданно проиграла «Айнтрахту», приехала в гости к «Байеру». Обе команды имели по 16 очков и в случае победы выходили бы в лидеры.

Мюнхенская команда все вопросы решила еще в первом тайме, забив 5 голов. При этом четыре мяча гости оформили в промежутке с 30-й по 38-ю минуты.

«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд на 1 пункт и выходит в лидеры.

Чемпионат Германии. 8-й тур

Байер - Бавария 1:5

Голы: Шик, 55 - Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 38

Байер: Градецки, Фримпонг (Беллараби, 64), Коссунау, Та, Баккер, Демирбай, Амири, Диаби (Адли, 64), Вирц (Ретсос, 79), Паулиньо (Тапсода, 46), Шик (Аларио, 79)

Бавария: Нойер, Зюле (Ричардс, 72), Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Станишич, 40), Горецка (Забитцер, 46), Киммих, Гнабри, Сане, Мюллер (Коман, 64), Левандовски (Мусиала, 64)