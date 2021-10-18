Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Могли забить Байеру восемь мячей»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выездную победу над «Байером» (5:1) в поединке 8-го тура Бундеслиги.

«Первый тайм был впечатляющим. Даже до того, как мы открыли счет в игре, мы могли отличиться уже дважды или трижды. У нас было невероятное количество опасных моментов и очень четкое построение при контроле мяча. У Леверкузена было очень мало подходов к нашим воротам в первом тайме. При контратаках у нас оставалось немало игроков в защитной линии, что давало нам хорошие шансы забить шестой, седьмой и даже восьмой гол. Это было очень, очень сильно. В перерыве было ясно, как пойдет игра дальше, когда ты ведешь 5:0 еще до перерыва. Тем не менее, у нас был хороший контроль мяча и несколько моментов. Но подходов к воротам было мало, мячом больше владел «Байер». Несмотря на это, игра получилась хорошей», — считает Нагельсманн.