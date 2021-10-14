В воскресенье, 17 октября, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене состоится матч восьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Байер» примет мюнхенскую «Баварию». Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

«Байер»

«Фармацевты» проводят отличный сезон. В настоящий момент у них серия из пяти подряд побед во всех турнирах. В чемпионате страны «Байер» после семи матчей имеет в своем активе 16 очков и делит первое место с «Баварией». Достойный показатель для леверкузенцев. В последнем туре они на выезде разгромили «Арминию».

Подопечные Херардо Сеоане играют на три фронта. Они продолжают борьбу в Кубке Германии, где уже легко прошли «Локомотив» из Лейпцига и теперь сыграют против «Карлсруэ». Также «львы» выступают в Лиге Европы, где также стартовали с двух побед. Во втором по престижности клубном турнире Старого Света «Байер» победил «Ференцварош» и «Селтик» и возглавил турнирную таблицу.

Помимо хороших результатов, «Байер» также показывает отличную игру. Если так и продолжится дальше, то думается, что команда из Леверкузена сможет побороться за тройку сильнейших, а при определенных раскладах и за чемпионство.

«Бавария»

Мюнхенцы в текущем сезоне пока не являются непобедимыми. В прошлом туре подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно дома уступили «Айнтрахту» и прервали свою серию из девяти подряд побед во всех турнирах. В итоге «Бавария» позволила «Байеру» себя догнать, а «Боруссии» и «Фрайбургу» приблизиться на расстояние одного очка. Будет ли борьба за первое место? Наверное, все вскоре станет на свои места и «Бавария» оторвется от преследователей.

«Красные» уже успели добыть один трофей. Они победили в матче за Суперкубок дортмундскую «Боруссию». Также они прошли первый этап Кубка Германии, забив 12 мячей «Бремеру», и теперь сыграют против Гладбаха.

В Лиге чемпионов баварцы также стартовали с двух уверенных побед. Они на выезде разгромили «Барселону» и на своем поле разбили «Динамо». С выходом из группы у «Баварии» точно не будет никаких проблем, но многие эксперты уже сейчас называют команду Нагельсмана одним из главных претендентов на победу в главном клубном турнире Европы.

История встреч

Соперники провели между собой 91 матч. Большое преимущество на стороне «Баварии», которая одержала 55 побед. На счету «Байера» 19 викторий. Еще 17 встреч завершились вничью.

Ориентировочные составы

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Коссуну, Та, Синкгравен, Демирбай, Диаби, Адли, Амири, Вирц, Шик.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Сарр, Упамекано, Зюле, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Забитцер, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.64 по линии Parimatch.

17 октября, воскресенье