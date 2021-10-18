В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 5:1.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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