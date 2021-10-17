Снова на третьем месте. Ворскла удержала победу над Александрией

Воскресную программу 11-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч в «Александрии» на стадионе «Ника», где местная команда Юрия Гуры принимала полтавскую «Ворсклу». Обе команды ведут борьбу за еврокубковую зону, а потому игра была принципиальная и бескомпромиссная, за шесть очков. Фаворита в поединке не было, совсем незначительное предпочтение букмекеров было на стороне гостей.

Полтавчане в первом тайме полностью переиграли оппонентов, несмотря на то, что в первые минуты александрийцы создали несколько неплохих моментов. Сначала на 14 минуте встречи навес Пешича с правого фланга помог Рангелу открыть счет. 26-летний бразилец выиграл у Бабогло верховую борьбу на лицевой границе вратарской и головой отправил мяч в сетку.

На экваторе первой половины поединка Гуре пришлось делать замену. Кирилл Ковалец получил ужасную травму и не мог продолжить игру: при падении после верховой борьбы его колено правой ноги оказалось в неприродном положении, футболист был унесен с поля на носилках.

А за 6 минут до перерыва Рангелу удалось оформить дубль после прострела от Степанюка. Перед вторым таймом шансы хозяев отыграться были очень небольшими, но сократить разрыв в счете до минимума им удалось довольно быстро. На 53 минуте Иван Калюжный на ближней штанге удачно завершил прострел с правого фланга штрафной от Игоря Кирюханцева.

Однако интрига де-факто умерла после того, как «Александрия» осталась вдесятером. Снова в центре внимания оказался Рангел, который спровоцировал эмоционального Олега Кожушко сделать отмашку и красочно упал, дав повод арбитру второй раз за минуту показать желтую карточку украинцу. Немного позже эмоции взяли верх и над Юрием Максимовым – главный тренер полтавчан получил прямую красную, как и Сергей Лактионов из тренерского штаба хозяев.

В концовке поединка «Ворскла» создала несколько очень опасных моментов и вполне могла снять вопрос об исходе, однако каким-то невероятным образом «Александрия» смогла не пропустить еще один мяч. Пару раз здорово сыграл вратарь Олег Билык, а в компенсированное время Сергей Гринь ценой повреждения в подкате успел выбить мяч, который летел в пустые ворота после удара Оливье Тилля.

2:1 – невероятный поединок, который по накалу ничем не уступал матчам английской Премьер-лиги, завершился победой полтавской «Ворсклы». Полтавчане одержали четвертую победу подряд и сохранили за собой третью строчку турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Александрия» - «Ворскла» - 1:2.

Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39.

Кожушко, 67, 76, Мирошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тилль, 87.

Кожушко, 76 (второе предупреждение).

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Ковалец (Рыбалка, 23), Дрышлюк, Калюжный - Кирюханцев (Гринь, 86), Спинелли (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский (Кушниренко, 66) - Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядин, О. Тилль (Амилькар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА