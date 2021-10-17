11-й тур
Александрия
1 : 2
Ворскла
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Снова на третьем месте. Ворскла удержала победу над Александрией

В запасе у полтавской команды были пять игроков

  • 17.10.2021 21:28
  • 6342 просмотра
  • 18 комментариев
Снова на третьем месте. Ворскла удержала победу над Александрией
© УПЛ

Воскресную программу 11-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч в «Александрии» на стадионе «Ника», где местная команда Юрия Гуры принимала полтавскую «Ворсклу». Обе команды ведут борьбу за еврокубковую зону, а потому игра была принципиальная и бескомпромиссная, за шесть очков. Фаворита в поединке не было, совсем незначительное предпочтение букмекеров было на стороне гостей.

Полтавчане в первом тайме полностью переиграли оппонентов, несмотря на то, что в первые минуты александрийцы создали несколько неплохих моментов. Сначала на 14 минуте встречи навес Пешича с правого фланга помог Рангелу открыть счет. 26-летний бразилец выиграл у Бабогло верховую борьбу на лицевой границе вратарской и головой отправил мяч в сетку.

На экваторе первой половины поединка Гуре пришлось делать замену. Кирилл Ковалец получил ужасную травму и не мог продолжить игру: при падении после верховой борьбы его колено правой ноги оказалось в неприродном положении, футболист был унесен с поля на носилках.

А за 6 минут до перерыва Рангелу удалось оформить дубль после прострела от Степанюка. Перед вторым таймом шансы хозяев отыграться были очень небольшими, но сократить разрыв в счете до минимума им удалось довольно быстро. На 53 минуте Иван Калюжный на ближней штанге удачно завершил прострел с правого фланга штрафной от Игоря Кирюханцева.

Однако интрига де-факто умерла после того, как «Александрия» осталась вдесятером. Снова в центре внимания оказался Рангел, который спровоцировал эмоционального Олега Кожушко сделать отмашку и красочно упал, дав повод арбитру второй раз за минуту показать желтую карточку украинцу. Немного позже эмоции взяли верх и над Юрием Максимовым – главный тренер полтавчан получил прямую красную, как и Сергей Лактионов из тренерского штаба хозяев.

В концовке поединка «Ворскла» создала несколько очень опасных моментов и вполне могла снять вопрос об исходе, однако каким-то невероятным образом «Александрия» смогла не пропустить еще один мяч. Пару раз здорово сыграл вратарь Олег Билык, а в компенсированное время Сергей Гринь ценой повреждения в подкате успел выбить мяч, который летел в пустые ворота после удара Оливье Тилля.

2:1 – невероятный поединок, который по накалу ничем не уступал матчам английской Премьер-лиги, завершился победой полтавской «Ворсклы». Полтавчане одержали четвертую победу подряд и сохранили за собой третью строчку турнирной таблицы.

 Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Александрия» - «Ворскла» - 1:2.

 Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39.

Кожушко, 67, 76, Мирошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тилль, 87.

 Кожушко, 76 (второе предупреждение).

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Ковалец (Рыбалка, 23), Дрышлюк, Калюжный - Кирюханцев (Гринь, 86), Спинелли (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский (Кушниренко, 66) - Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядин, О. Тилль (Амилькар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
76' Олег Кожушко (Александрия) получает красную карточку.
53' ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
39' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
14' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).

Денис Шаховец, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Ткаченко
    online
    Сергей Ткаченко, 17.10.2021 21:49
    +8
    "снова в центре внимания оказался Рангел, который спровоцировал эмоционального Олега Кожушко сделать отмашку и красочно упал, дав повод арбитру второй раз за минуту показать желтую карточку украинцу" - автор статті, ти хоч гру дивився, друга жовта була за затримку суперника за футболку та зрив атаки, а все інше вже після було... Сарафанне радіо...
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    S&L
    S&L, 17.10.2021 21:52
    +5
    Схоже на те, що центральний матч туру це Олександрія - Ворскла. Пересічна гра двох конкурентів, перетворилася не просто за очки, а за "вікно в Европу", ця жага до перемоги для кожної з команд створила такий собі "зашквар" як на футбольному полі так і поза ним. Дуже цікавий матч. Градус напруги відчувався не те що на стадіоні, а навіть біля екранів ТВ чи смартфонів. Єдине що, жахлива травма Ковальця трохи затьмарила гру - тримайся, міцного здоров'я тобі Кирило!
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    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 17.10.2021 21:43
    +4
    igor shmuylo, 17.10.2021 21:35
    Воскресенье Молодец выиграла пределы белостока клювы
    "По реке плывёт кирпич, деревянный, как стекло, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт" (с).
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    cucumber
    online
    cucumber, 17.10.2021 22:18
    +3
    Великолепный матч! Как раз таким футбол и должен быть. Браво командам. Только поменьше травм разумеется.
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    BekXan
    BekXan, 17.10.2021 22:03
    +3
    bolelschik, 17.10.2021 21:38
    Александрия должна была выигрывать с разгромным счетом, но умудрилась проиграть
    Проснитесь проснитесь вы обделалилсь примерно так.Счёт на табло и даже ряжом не было с большим счётом на ничью вполне но не на большее.
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    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 17.10.2021 21:39
    +3
    Ворскла молодец выграла по делу .могла забыть и пропустить и билась как вы за тех кто заболел
    Ссылка
    Sergii Ischenko
    online
    Sergii Ischenko, 17.10.2021 22:09
    +1
    Vorskla - команда, яку в Европі знають, як просрати усе....
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 17.10.2021 21:42
    +1
    igor shmuylo, 17.10.2021 21:35
    Воскресенье Молодец выиграла пределы белостока клювы
    Т9 рулит
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    Юрий Свириденко
    online
    Юрий Свириденко, 17.10.2021 21:41
    +1
    молодцы ворскла спопедой!)
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
    Oliynuk_sport, 17.10.2021 23:01
    0
    Sergii Ischenko, 17.10.2021 22:09
    Vorskla - команда, яку в Европі знають, як просрати усе....
    Ворсклі треба краще грати в Європі. Взагалі українським командам потрібно набирати очки літом, в кваліфай раундах. З такою самовіддачею, як сьогодні і Олександрія і Ворскла можуть претиндувати на перемоги і очки в Європі.
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    Oliynuk_sport
    online
    Oliynuk_sport, 17.10.2021 22:58
    0
    Хороший і цікавий матч, класний футбол, гаряча кінцівка.
    Ссылка
    Metall86Kh
    Metall86Kh, 17.10.2021 22:53
    0
    Толку что они на третьем месте, уже который год подряд выходят в еврокубки и срут кому попало в квалификации, их вообще не надо туда выпускать чтобы не позорили страну!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 17.10.2021 22:20
    0
    Sergii Ischenko, 17.10.2021 22:09
    Vorskla - команда, яку в Европі знають, як просрати усе....
    А вже Олександрію - так ту і в Молдавії не знають.
    Ссылка
    SeM077
    online
    SeM077, 17.10.2021 21:43
    0
    Awqurr, 17.10.2021 21:39
    С таким быдло тренером как Максимов люди скоро футбол и по телевизору перестанут смотреть .Одни маты .Теперь ещё и драки в прямом эфире смотреть будем
    А чому асистент відразу не пішов в підтрибунне приміщення, як йому показали червону, а далі пішов провокувати Максимова?
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 17.10.2021 21:35
    -2
    Воскресенье Молодец выиграла пределы белостока клювы
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    cucumber
    online
    cucumber, 17.10.2021 22:19
    -4
    bolelschik, 17.10.2021 21:38
    Александрия должна была выигрывать с разгромным счетом, но умудрилась проиграть
    Александрия должна была брать очки в матче с ДК, а не продавать результат по ходу матча с помощью Рыбалки
    Ссылка
    Awqurr
    online
    Awqurr, 17.10.2021 21:39
    -4
    С таким быдло тренером как Максимов люди скоро футбол и по телевизору перестанут смотреть .Одни маты .Теперь ещё и драки в прямом эфире смотреть будем
    Ссылка
    bolelschik
    online
    bolelschik, 17.10.2021 21:38
    -6
    Александрия должна была выигрывать с разгромным счетом, но умудрилась проиграть
    Ссылка
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