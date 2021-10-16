В воскресенье, 17 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» на домашнем стадионе «Ника» примет полтавскую «Ворсклу». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Александрия»

Команда Юрия Гуры продолжает свою серию нестабильных матчей в чемпионате. Стабильность наблюдается лишь в том, что «желто-черные» чередуют победы с потерей очков. Так случилось и в предыдущем туре в Луцке. Там на местном «Авангарде» александрийцы гостили у ровенского «Вереса». Хоть гости и имели небольшое территориальное преимущество, игра выдалась достаточно ровной. А вот поле, видимо, не очень. Ведь после матча именно на качество газона сетовал коуч александрийцев. В итоге поединок завершился боевой сухой ничьей, и после матча больше грустили именно гости. Возможно и от того, что повреждение получил один из лидеров команды Максим Третьяков.

По всей видимости к матчу с «Ворсклой» хавбек успеет восстановиться, а это значительно укрепит атакующие ряды команды, так как Максим не только в хорошей форме, но и нынче лучший бомбардир «желто-черных».

«Ворскла»

Полтавчане выглядят намного стабильнее своих будущих оппонентов. После единственного поражения в этом чемпионате от «Зари» подопечные Юрия Максимова не знают горечи неудач в четырех турах. Причем три последних поединка полтавчане выигрывали «всухую», набрали 21 очко и закрепились на высоком третьем месте.

В крайнем матче «Ворскла» на родном стадионе разгромила 3:0 всегда неуступчивый «Ингулец». Впрочем, несмотря на счет, для хозяев этот поединок не стал идеальным. Были и огрехи в обороне и брак в передачах и нереализованные моменты. Все же сказался более высокий уровень исполнительского мастерства у игроков «Ворсклы», в частности полузащитника сборной Люксембурга Оливье Тилля. Правда, вернулся хавбек из расположения своей сборной явно не в лучшем настроении, его команда разгромно уступила Португалии - 0:5.

История встреч

В последних пяти очных встречах в Премьер-лиге команды только побеждали. Трижды добыть три очка удалось представителям Кировоградщины, дважды успех праздновали полтавчане.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Дрышлюк, Калюжный, Кожушко, Ковалец, Третьяков Гринь.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Тамм, Яворский, Пердута, Скляр, Пуцлин, О. Тилль, Кане, Рангел, Степанюк.

Прогноз на противостояние

Небольшими фаворитами предстоящего матча являются полтавчане, но предугадать развитие событий на поле весьма сложно. Матчи этих команд всегда интересные и непредсказуемые. Рискнем предположить, что и те и другие забьют.

17 октября, воскресенье