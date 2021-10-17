17 октября в 19:30 проходит матч 11-го тура УПЛ, в котором играют «Александрия» и «Ворскла».
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Ворскла – 1:2. Травма Ковальца. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лукас Ранжел, 14 мин.
ГОЛ! 0:2. Лукас Ранжел, 39 мин.
ГОЛ! 1:2. Калюжный, 53 мин.
Удаление, Кожушко, 76 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|76'
|Олег Кожушко (Александрия) получает красную карточку.
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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