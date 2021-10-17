ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму в Александрии

17 октября проходит матч 11-го тура УПЛ между «Александрией» и «Ворсклой»

  • 17.10.2021 20:45
  • 5207 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму в Александрии
© Футбол 1

17 октября проходит матч 11-го тура УПЛ, в котором играют «Александрия» и «Ворскла».

На 21-й минуте ужасную травму получил футболист команды хозяев поля Кирилл Ковалец. Хавбек упал после верховой борьбы, неудачно приземлившись, и его нога очень страшно согнулась.

Ситуация напомнила эпизод с травмой форварда «Шахтера» Лассины Траоре в матче Лиги чемпионов с «Интером».

ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму [момент на 01:25]

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    guelder
    guelder, 17.10.2021 21:13
    +2
    ааааааааааа....скорішого одужання.
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 17.10.2021 21:30
    0
    Ааа. Ужас.
    Кресты, походу (
    Ссылка
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