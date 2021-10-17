ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму в Александрии

17 октября проходит матч 11-го тура УПЛ, в котором играют «Александрия» и «Ворскла».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 21-й минуте ужасную травму получил футболист команды хозяев поля Кирилл Ковалец. Хавбек упал после верховой борьбы, неудачно приземлившись, и его нога очень страшно согнулась.
Ситуация напомнила эпизод с травмой форварда «Шахтера» Лассины Траоре в матче Лиги чемпионов с «Интером».
ВИДЕО. Нога согнулась. Кирилл Ковалец получил ужасную травму [момент на 01:25]
Источник — Sport.ua
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