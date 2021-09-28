Шахтер остался без ведущего форварда. Траоре получил травму в матче ЛЧ

На старте матча 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер» повреждение получил ведущий форвард украинской команды Лассина Траоре.
На ногу игрока неудачно упал соперник.
Траоре увезли с поля на носилках и его заменил Тете.
В нынешнем сезоне Траоре является лучшим бомбардиром «Шахтера» с 9 голами в 13-ти матчах во всех турнирах.
Источник — Sport.ua
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