В воскресенье, 17 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало - в 19:30.

Два поражения со счетом 1:0 от «Миная» и «Динамо» продолжают быть единственными неудачами команды Юрия Гуры в этом сезоне. Правда, они в комплексе с тремя ничьими пока что позволяют только претендовать на нечто большее, чем текущее шестое место в турнирной таблице. «Ворскла» продолжает борьбу за третье место с «Днепром-1» и «Зарей», поэтому осечка в воскресном матче не входит в планы Юрия Максимова. На перерыв, вызванный матчами сборных, команды ушли после различных результатов - «Александрия» в равной игре поделила очки с «Вересом» (0:0), а «Ворскла» благодаря дублю Оливье Тилля разгромила «Ингулец» (3:0) .

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Ворскла».