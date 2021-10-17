РЕВУТ: «Ворскла набрала ход. В напряженной игре нам немножко повезло»

Ассистент тренера «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Какая игра ожидалась, такая и получилась. Очень напряженная. Все понимали, что соседи по турнирной таблице. И команда хорошая у «Александрии».

Мы приехали тоже побеждать, если честно. У нас задача стоит – выигрывать в каждой игре. Команда набрала ход.

Поэтому впечатления самые хорошие. Где-то нам сегодня немножко повезло. Но везет сильнейшему».