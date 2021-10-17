РЕВУТ: «Ворскла набрала ход. В напряженной игре нам немножко повезло»

Ассистент тренера «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 11-го тура УПЛ:
«Какая игра ожидалась, такая и получилась. Очень напряженная. Все понимали, что соседи по турнирной таблице. И команда хорошая у «Александрии».
Мы приехали тоже побеждать, если честно. У нас задача стоит – выигрывать в каждой игре. Команда набрала ход.
Поэтому впечатления самые хорошие. Где-то нам сегодня немножко повезло. Но везет сильнейшему».
События матча
|76'
|Олег Кожушко (Александрия) получает красную карточку.
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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