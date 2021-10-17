11-й тур
Александрия
1 : 2
Ворскла
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РЕВУТ: «Ворскла набрала ход. В напряженной игре нам немножко повезло»

Ассистент тренера «Ворсклы» прокомментировал победу над «Александрией»

  • 17.10.2021 23:35
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РЕВУТ: «Ворскла набрала ход. В напряженной игре нам немножко повезло»
© YouTube. Сергей Ревут

Ассистент тренера «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Какая игра ожидалась, такая и получилась. Очень напряженная. Все понимали, что соседи по турнирной таблице. И команда хорошая у «Александрии».

Мы приехали тоже побеждать, если честно. У нас задача стоит – выигрывать в каждой игре. Команда набрала ход.

Поэтому впечатления самые хорошие. Где-то нам сегодня немножко повезло. Но везет сильнейшему». 

События матча
76' Олег Кожушко (Александрия) получает красную карточку.
53' ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
39' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
14' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).

Источник — Sport.ua

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