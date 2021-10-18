Источник: Лунин может следующим летом перейти в клуб-гранд Бундеслиги

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин следующим летом может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Вратарь собирается покинуть испанскую команду из-за отсутствия игровой практики. За два сезона в «Реале» украинец сыграл только один матч в Кубке Испании. Первый номер у «галактикос» неоспоримо принадлежит бельгийцу Тибо Куртуа.
Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Голкипер трижды отправлялся в аренды, защищая цвета «Леганеса», «Вальядолида» и «Овьедо».
Агенты футболиста ищут потенциальные варианты для его продолжения карьеры. Переход в «Боруссию» Д может состоятся летом 2022 года. Сумма возможного трансфера оценивается в 3 миллиона евро.
«Боруссия» Дортмунд под руководством Марко Розе занимает второе место в Бундеслиге (18 очков), расположившись вслед за «Баварией» (19 баллов).
Источник — Fichajes.net
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.