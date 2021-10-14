Лунин хочет покинуть Реал

22-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть нынешний клуб.
Украинец запросит трансфер следующим летом, поскольку недоволен своей ролью в клубе и хочет получать игровое время.
К Лунину проявляют интерес несколько известных европейских клубов. В текущем сезоне Андрей не сыграл еще ни одного матча за «Реал».
Напомним, Лунин до сих пор не успел дебютировать за мадридский клуб в Ла Лиге, поскольку проигрывает конкуренцию звездному бельгийцу Тибо Куртуа.
Источник — Fichajes.net
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Добре що хоч зараз зрозумів що потрібно грати.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.