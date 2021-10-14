Лунин хочет покинуть Реал

Украинский вратарь намерен получать игровую практику

  • 14.10.2021 10:20
  • 2656 просмотров
  • 7 комментариев
Лунин хочет покинуть Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть нынешний клуб.

Украинец запросит трансфер следующим летом, поскольку недоволен своей ролью в клубе и хочет получать игровое время.

К Лунину проявляют интерес несколько известных европейских клубов. В текущем сезоне Андрей не сыграл еще ни одного матча за «Реал».

Напомним, Лунин до сих пор не успел дебютировать за мадридский клуб в Ла Лиге, поскольку проигрывает конкуренцию звездному бельгийцу Тибо Куртуа.

Ранее Лунин показал, как отражает удары звезд «Реала».

Источник — Fichajes.net

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SpritusAlex
    SpritusAlex, 14.10.2021 10:55 (изменен)
    +3
    Дошло накінець до нього... Фото зачод.
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    dd dent
    online
    dd dent, 14.10.2021 11:07
    +1
    Долго запрягал
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 14.10.2021 11:23
    0
    после прошлогодних чудачеств в товарняке с поляками лунин может только пересесть с лавки реала на гораздо более дешевую лавку какого-либо середняка
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 14.10.2021 11:19
    0
    Контракт з Куртуа до 2026 року, за Куртуа виклади в n-разів більше бабла, Куртуа добре грає. Так, треба валити і не в оренду. Максимум, який світить - це кілька матчі при травмі Куртуа, якої може і не бути. Витіснити Куртуа з основи нереально, це треба, щоб той неймовірно часто лажав, чого явно не буде.
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    BaZia
    online
    BaZia, 14.10.2021 11:13
    0
    Йому з Галактікос легше амплуа змінити ніж на ворота стати.
    Добре що хоч зараз зрозумів що потрібно грати.
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    barsch.
    barsch., 14.10.2021 11:09
    0
    Дык он уже два года хочет. Только «хотеть» и «мочь» вещи разные...
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 14.10.2021 10:52
    0
    без комментариев... до весны
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