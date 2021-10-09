ВИДЕО. Стена! Лунин показал, как отражает удары звезд Реала

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продемонстрировал, как на тренировках справляется с ударами звезд «сливочных».
Свежий ролик украинский футболист опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Лунин не сыграл еще ни одного матча за «Реал».
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.