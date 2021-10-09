ВИДЕО. Стена! Лунин показал, как отражает удары звезд Реала

Украинский голкипер уверенно чувствует себя на тренировках мадридской команды

  • 09.10.2021 16:43
  • 758 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Стена! Лунин показал, как отражает удары звезд Реала
© Instagram. Андрей Лунин

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продемонстрировал, как на тренировках справляется с ударами звезд «сливочных».

Свежий ролик украинский футболист опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Лунин не сыграл еще ни одного матча за «Реал».

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 16:48
    0
    запасной вратарь Реале сейчас даже не 3й номер в сборной
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