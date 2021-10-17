Нескучные «нули». Минай и Десна разошлись миром

На поле ужгородского стадиона «Авангард» встретились команды, которые перед началом поединка занимали тринадцатую и седьмую строчки турнирной таблицы. Исправить ситуацию для «Миная» должен был тренер Игорь Леонов, сменивший Василия Кобина. А в «Десны» на тренерском мостике изменений не было уже очень давно - Александр Рябоконь продолжает делить с командой и радостные моменты, и не очень.

Закарпатская команда начала, как говорится, с места в карьер. Не прошло и 15 секунд, как она заработала угловой, после него - сразу второй. После подачи произошла серия заблокированных ударов, показалось, что «Десна» отбилась, однако Ахмедзаде вовремя открылся в штрафной, получил заброс на ход и упал в борьбе с защитником. Камера сразу же показала Cелезньова (который остался в запасе), однако Евгению не пришлось переживать из-за своего отсутствие на поле - арбитр четко разобрался в ситуации и увидел, что первым на мяче был игрок «Десны».

Игра притихла, следующий примечательный эпизод произошел минут через десять. Билоног рванул по левому флангу, обыграл соперника и подавал на Вишневского, но мяч до того не дошел. Однако это была первая пристрелка - после очередного заброса вновь Билоног убежал по флангу, сместился в центр и пробил в дальний нижний угол. До попадания в створ не хватило совсем немного.

Что-то пробовали сделать Будковский с Безбородко, но активность «Десны» на фоне закарпатцев выглядела очень бледно. Например, Кулиев простил обрезку Домбровского, а Петрусенко со штрафного с левого угла штрафной немного не попал в дальний угол.

Впервые серьезно черниговская команда имела шанс отличиться только на 25 минуте. Момент создала та же пара, упомянутая выше - Безбородько навесил слева, Будковский бил с линии вратарской без помех и еще раз напомнил, почему он не перерос статус очень перспективного - такие моменты надо забивать, а не бить мимо.

Через несколько минут Безбородько снова мог давать пас, но сместился слева в центр и проил под дальнюю штангу - как и Билоногу, не хватило совсем немного. Дальний угол в первом тайме был заколдованным - у него же бил Вишневский, выйдя один на один после паса Петрусенко, и тоже не попал.

А через минуту ужгородские болельщики дважды схватились за голову. Сначала их команда забила гол после углового, однако при подаче мяч покинул пределы поля. А потом Вишневский добивал мяч с линии вратарской и изо всей силы запустил круглого выше пустых ворот.

До конца тайма ситуация не изменилась. «Минай» бегал в быстрые контратаки, которые разгонял преимущественно Петрусенко, но индивидуальный класс исполнителей не позволил выжать из них нечто большее. А о качестве действий «Десны» ярко свидетельствовало крайне недовольное выражение лица Александра Рябоконя.

Замен в перерыве не было. Возможно, и зря, поскольку «Минай» снова первым создал момент - Матич головой пробил чуть мимо после подачи Кулиева с углового. На скамейке запасных Селезнев с нетерпением ждал, когда выйдет на поле.

Академический футбол «Десны» все же мог принести ей дивиденды. Спокойно, уверенно Безбородько и Юрченко перепасовкой в стенку прошли защиту «Миная», последний бил в дальний угол справа метров с 10, но попал в штангу.

С навесами Игорь Литовка не справлялся. Сначала повезло, что никто не сумел пробить по пустым воротам после ошибки черниговского вратаря на выходе, а уже после момента Юрченко Вишневский бил после высокого навеса Ахмедзаде. Вратарь не вышел, остановился в полупозиции - выручил Селин, который вынес мяч с линии.

На поле появился Селезнев - поменял Вишневского. Замена выглядела странной, поскольку Олег был на поле одним из лучших. Сразу же Евгений мог сокращать отставание к своей цели, но, приняв мяч на грудь, метров с 20 с разворота чуть не попал в дальний верхний угол.

На 73 минуте могло быть пенальти, правда, не в те ворота, что все ждали. Болбат упал после контакта с Байдалом, арбитр промолчал. Повторы не показали четкого ответа, был ли фол, а VAR на игре не было.

А дальше произошел Позор. Ахмедзаде вышел один на один с кипером после пас Кныша, мог забивать сам, но технически отдал на дальнюю штангу Селезневу. Тому никто не препятствовал забить с метра в пустые ворота, но это оказалось непосильной задачей - мимо. Очевидно, единственный способ побить рекорд - исключительно надежда на пенальти.

Это поняли и партнеры. Арбитр увидел фол Болбата на линии штрафной. Селезнев забрал мяч, всем своим видом показал, что будет бить. Однако пробил Хахлев, причем очень неудачно - прямо в стенку. И сразу же был сделан еще один штрафной на линии, Евгений даже не подошел к мячу, а Хахлев еще раз попал в стенку.

В добавленное время «Минай» продолжил бомбардировать ворота «Десны», но успеха не достиг. Возможно, рано Леонов снял с поля Вишневского, Билонога и Кулиева. Игра получилась интересной и нелогично безголевой.

В следующем туре «Десна» будет принимать «Александрию», а «Минай» поедет в гости к «Руху».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Минай» – «Десна» - 0:0



Матич, 43, Ахмедзаде, 56, Хахлев, 90+2 – Домбровский, 75, Болбат, 86, Дегтярев, 88, Калитвинцев, 90+2

«Минай»: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76) – Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68).

«Десна»: Литовка – Картушов, Селин, Сафронов – Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завийский, 73) – Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).



Удары (в створ): 12 (3) – 8 (2)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 1 – 1.

МИНАЙ-ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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