Минай - Десна - 0:0. Много моментов, а голов нет. Обзор матча УПЛ

В матче УПЛ «Минай» с новым тренером Игорем Леоновым принимал «Десну». Несмотря на обилие моментов, команды забить не смогли.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В матче УПЛ «Минай» с новым тренером Игорем Леоновым принимал «Десну». Несмотря на обилие моментов, команды забить не смогли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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