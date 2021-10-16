11-й тур
Минай
0 : 0
Десна
17.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.10.2021 19:28
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Минай – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В воскресенье, 17-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00.

В текущем туре нас будет ожидать еще один поединок, в котором явный фаворит будет противостоять явному аутсайдеру, однако опыт матча «Мариуполя» против «Металлиста 1925» (1:2) показывает, что в нашем чемпионате никогда не бывает все однозначно. Команда Рябоконя нуждается в победах для прерывания неудачной серии, но и тут подопечные теперь уже Игоря Леонова могут дать фору своим будущим соперникам. Новому наставнику «Миная» достался проблемный коллектив, которому необходимо решать тяжелые турнирные задачи, и в этом контексте соперник по дебютному поединку для Леонова подобрался далеко не самый удачный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Десна». 

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Илья Береза, Sport.ua

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