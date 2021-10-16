11-й тур
Минай
0 : 0
Десна
17.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Каким будет дебют для главного тренера закарпатской команды?

  • 16.10.2021 14:53
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Минай – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© footballua.tv

В воскресенье, 17 октября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Десна». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00.

Минай

Закарпатская команда находится у самого дна турнирной таблицы. «Минай» в девяти поединках набрал всего 6 очков, что стало причиной отставки главного тренера команды Василия Кобина. Руководство клуба оперативно нашло ему замену в лице Игоря Леонова. Однако времени у нового коуча было совсем мало – всего неделя на то, чтобы подготовиться к очередному сопернику. 

После минимальной победы над «Александрией», случившейся еще во втором туре, «Минай» смог набрать только три очка. Правда, в матчах с не самыми слабыми соперниками – команда сыграла вничью с «Зарей» (1:1), «Шахтером» (1:1) и «Черноморцем» (2:2). Однако три последние игры баллов в таблицу не принесли. «Минай» на выезде уступил «Ворскле» (0:2) и «Металлисту-1925» (0:1), а дома проиграл «Львову» (1:2). К тому же команда вылетела из Кубка страны. Так что перед наставником стоит непростая задача – прежде всего, в игроков следует вселить уверенность в собственных силах. А пока команда делит 13-15 места со «Львовом» и «Черноморцем», опережая аутсайдера гонки всего на 2 очка.

Десна

У черниговской команды в последнее время дела тоже обстоят не лучшим образом. После замечательного старта – четыре победы в четырех стартовых поединках – «Десну» начало лихорадить. После двух подряд разгромов (по 0:4 от «Динамо» и «Вереса») подопечные Александра Рябоконя одержали в чемпионате только одну победу. Ровно месяц назад они дома минимально обыграли «Рух». А затем последовали поражения от «Металлиста-1925» (1:2) и «Зари» (0:2).

Всё это привело к тому, что «северяне» опустились на седьмую строчку турнирной таблицы. К тому же у команды явно наметился спад в атаке: если в первых четырех играх было забито 9 мячей, то в следующих шести – только 4. С каким настроем игроки подойдут к матчу в Ужгороде – опять же зависит от главного тренера.

Статистика команд

Между собой соперники в официальных матчах встречались только дважды. В прошлом сезоне в Чернигове сильнее были хозяева, однако забили единственный гол из явного офсайда в концовке матча, а до этого игрок «Миная» не реализовал пенальти – 1:0. Зато на «Авангарде» закарпатцы взяли убедительный реванш – 3:1, причем снова заработали одиннадцатиметровый, с которого и был открыт счет.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество гостям. На самом деле у них, разумеется, лучше подбор исполнителей. Однако не следует забывать и о психологии. Наверняка игроки «Миная», которых новый тренер выпустит со старта, постараются доказать свою профпригодность. Предполагаем, что обилия забитых мячей зрители не увидят и всё может решить один-единственный гол.

Ориентировочные составы:
«Минай»: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Синегуб, Кулиев, Векляк, Хахлев, Селезнев.
«Десна»: Литовка, Картушов, Селин, Ковтун, Масалов, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Завийский, Болбат, Будковский.

17 октября, воскресенье

«Минай» – «Десна»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
МИНАЙ - ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

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