ВИДЕО. УЕФА поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Официальный аккаунт Лиги чемпионов поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 45-летием, опубликовав нарезку его голов за «Милан» в рамках главного клубного турнира Европы.



Отметим, что Шевченко входит в десятку лучших бомбардиров ЛЧ в истории. На его счету 48 забитых мячей в 100 матчах.