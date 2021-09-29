ВИДЕО. УЕФА поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Вспомнили голы одного из лучших форвардов в истории Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 14:53
  • 1942 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. УЕФА поздравил Андрея Шевченко с 45-летием
© ФК Милан. Андрей Шевченко

Официальный аккаунт Лиги чемпионов поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 45-летием, опубликовав нарезку его голов за «Милан» в рамках главного клубного турнира Европы.
 
Отметим, что Шевченко входит в десятку лучших бомбардиров ЛЧ в истории. На его счету 48 забитых мячей в 100 матчах.

Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 29.09.2021 15:58
    0
    Останній гол - топ. "Я ці ворота жопою чую". Глянув на ворота і побіг, ударив, не дивлячись.
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    sahka1981
    sahka1981, 29.09.2021 15:44
    0
    Легенда!!!
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    saobrx
    online
    saobrx, 29.09.2021 15:31
    +1
    Scofield Lincoln, 29.09.2021 15:11
    Такого напа в Украине, походу уже не будет... Разве что Яремчук имеет задатки таковым стать, ну это если полностью раскроется! А так то, с Днюхой легенда!
    Ничего не имею против Яремчука, только болею за него, дай Бог. Но Шева в 26 уже был звездой мирового масштаба и побеждал в ЛЧ, есть ли такие шансы у Романа?
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    dadaali177188
    dadaali177188, 29.09.2021 15:24
    +3
    эх, а как будто вчера голы клепал барсе и тд.....
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 29.09.2021 15:11
    +1
    Такого напа в Украине, походу уже не будет... Разве что Яремчук имеет задатки таковым стать, ну это если полностью раскроется! А так то, с Днюхой легенда!
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