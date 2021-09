ВИДЕО. УЕФА поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Официальный аккаунт Лиги чемпионов поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 45-летием, опубликовав нарезку его голов за «Милан» в рамках главного клубного турнира Европы.



Отметим, что Шевченко входит в десятку лучших бомбардиров ЛЧ в истории. На его счету 48 забитых мячей в 100 матчах.

Andriy Shevchenko at AC Milan = 🔥🔥🔥



The 2003 #UCL winner is 45 today! 🎂@jksheva7 | @acmilan pic.twitter.com/P5luw9QI4g