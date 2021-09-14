Мануэль НОЙЕР: «Матч Барселона — Бавария бомба первого тура Лиги чемпионов»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы никогда не забудем нашу игру в 2020-м, но сейчас нас ждут два новых матча группового этапа, и мы ждем больших поединков. Такой матч — настоящая бомба для первого тура, и нам не терпится начать борьбу в этом турнире», — сказал Нойер.

Напомним, в 2020-м году в четвертьфинале ЛЧ «Бавария» уничтожила «Барселону» со счетом 8:2.

Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву.