Мануэль НОЙЕР: «Матч Барселона — Бавария бомба первого тура Лиги чемпионов»

Вратарь немецкого клуба настраивается на яркий матч

  • 14.09.2021 05:44
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Мануэль НОЙЕР: «Матч Барселона — Бавария бомба первого тура Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы никогда не забудем нашу игру в 2020-м, но сейчас нас ждут два новых матча группового этапа, и мы ждем больших поединков. Такой матч — настоящая бомба для первого тура, и нам не терпится начать борьбу в этом турнире», — сказал Нойер.

Напомним, в 2020-м году в четвертьфинале ЛЧ «Бавария» уничтожила «Барселону» со счетом 8:2.

Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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