Мануэль НОЙЕР: «Матч Барселона — Бавария бомба первого тура Лиги чемпионов»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы никогда не забудем нашу игру в 2020-м, но сейчас нас ждут два новых матча группового этапа, и мы ждем больших поединков. Такой матч — настоящая бомба для первого тура, и нам не терпится начать борьбу в этом турнире», — сказал Нойер.
Напомним, в 2020-м году в четвертьфинале ЛЧ «Бавария» уничтожила «Барселону» со счетом 8:2.
Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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