Четыре ничьих. Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

Подопечные Александра Петракова все еще занимают вторую строчку

  • 01.09.2021 20:15
  • 15164 просмотра
  • 21 комментарий
Четыре ничьих. Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022
© FIFA. Виталий Миколенко

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).

Подопечные Александра Петракова все еще занимают вторую строчку, имея в активе 4 ничьих после 4 матчей.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль.

Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022 после ничьей Украины

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Источник — Sport.ua

(74 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nikas
    online
    Nikas, 01.09.2021 21:22
    +1
    Казах с закрытыми глазами два раза пальнул с выгребной ямы и два гола в ближний угол, а Ляпов как всегда ворон считал
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    Pucko-alex
    online
    Pucko-alex, 01.09.2021 21:22
    0
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:41
    Ну катастрофы-то нет, задача не изменилась. Три победы над Финляндией, Боснией и одна ничья с Францией дадут нам 2 место с высокой долей вероятности. Просто теперь нет права на ошибку. А как наши играют в условиях высокого напряжения и так всем известно.
    Похоже тебе ,Ёкарный Бабай, пора перелогониться ,на Ёб..ого, причем на всю голову,Бабая
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 21:17
    0
    Только Франция побеждает в группе.
    Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
    И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
    /
    А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте .
    /
    Далее
    Побеждаем Финляндию.
    И делим очки 3/3 с Боснией.
    И мы выше ИХ Боснии.
    И с 10 очкам Занимаем 2-е место.
    И Финляндии ( у нее ещё 2 матча с Францией, выезд к Боснии и Казахстану).
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    Каравай
    online
    Каравай, 01.09.2021 21:14
    +1
    Каравай каравай я дырявый каравай чемпионат мира я просрал ну со сборной Петраков ты меня не выгоняй
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    an52
    online
    an52, 01.09.2021 21:11
    +2
    User Bravis, 01.09.2021 21:01
    Пусть не выходят, новый год без нервов встретить)))
    Так і не вийдуть)) Вихід на ЧС - це з області фантастики. Для цього потрібно при 4 нічиях утриматися на 2-му місці, а потім у плей-оф потрібно буде здолати не одного, а двох суперників! Хтось вірить що ця збірна на таке здатна? Хіба що чудаки, які примудрялися побачити "бажання і боротьбу" у мачті з Англією
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 01.09.2021 21:10
    +1
    inspekcha85, 01.09.2021 20:51
    Если я правильно помню --невсе вторые места попадают в плэй-офф ,две худшие по показателям(а это в первую очередь набранные очки) в группе отсееваются.Четыре ничьи,много ли мы мы наберём очей в итоге?
    Ошибся -- 2е это гарантированный плэй-офф.Но его ещё надо занять,а это с такой безобразной игрой...
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 01.09.2021 21:02
    +1
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 20:49
    Только Франция побеждает в группе.
    Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
    И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
    /
    А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте
    А потом все равно нужно проходить боснийцев в очных встречах, а как это делать с такой игрой - большая загадка. Они ведь куда посильнее казахов будут.
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    User Bravis
    User Bravis, 01.09.2021 21:01
    +3
    Пусть не выходят, новый год без нервов встретить)))
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    hanter83
    online
    hanter83, 01.09.2021 21:01
    +4
    Катар пропустим-ОДНОЗНАЧНО!!!! Петракова- после окончания отбора-ПОПРОСЯТ!!!
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    Дмитрий Дементьев
    Дмитрий Дементьев, 01.09.2021 20:58
    +2
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:41
    Ну катастрофы-то нет, задача не изменилась. Три победы над Финляндией, Боснией и одна ничья с Францией дадут нам 2 место с высокой долей вероятности. Просто теперь нет права на ошибку. А как наши играют в условиях высокого напряжения и так всем известно.
    ничья с Францией, ты сам себя слышишь?)
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 01.09.2021 20:51
    0
    Если я правильно помню --невсе вторые места попадают в плэй-офф ,две худшие по показателям(а это в первую очередь набранные очки) в группе отсееваются.Четыре ничьи,много ли мы мы наберём очей в итоге?
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 20:49
    +4
    Только Франция побеждает в группе.
    Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
    И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
    /
    А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте
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    Artem79
    Artem79, 01.09.2021 20:49
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:41
    Ну катастрофы-то нет, задача не изменилась. Три победы над Финляндией, Боснией и одна ничья с Францией дадут нам 2 место с высокой долей вероятности. Просто теперь нет права на ошибку. А как наши играют в условиях высокого напряжения и так всем известно.
    Маловероятно, с такой обороной и реализацией голевых моментов где-нибудь спотыкнёмся.
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    DIiMax2
    online
    DIiMax2, 01.09.2021 20:47
    0
    Alex86 1, 01.09.2021 20:26
    Есть чем гордится. ""
    весела буде кампанія
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    nika007
    online
    nika007, 01.09.2021 20:46
    +2
    Проигрывать карликам удивительно что пока еще на 2 месте
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    AndyQD
    online
    AndyQD, 01.09.2021 20:46
    +2
    С такой игрой из групы лучше не выходить
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:41
    +1
    Ну катастрофы-то нет, задача не изменилась. Три победы над Финляндией, Боснией и одна ничья с Францией дадут нам 2 место с высокой долей вероятности. Просто теперь нет права на ошибку. А как наши играют в условиях высокого напряжения и так всем известно.
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    Barsa2019
    Barsa2019, 01.09.2021 20:39
    +2
    Можно готовиться к отбору на Евро, наигрывать состав. Катар будем смотреть как зрители
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    Artem79
    Artem79, 01.09.2021 20:36
    -2
    Если объективно,то с такой игрой нечего делать в Катаре
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    an52
    online
    an52, 01.09.2021 20:36
    -5
    З ЧС можна попрощатися
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