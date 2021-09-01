Четыре ничьих. Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).

Подопечные Александра Петракова все еще занимают вторую строчку, имея в активе 4 ничьих после 4 матчей.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль.

Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022 после ничьей Украины