Четыре ничьих. Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).
Подопечные Александра Петракова все еще занимают вторую строчку, имея в активе 4 ничьих после 4 матчей.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль.
Как выглядит турнирная таблица квалификации ЧМ-2022 после ничьей Украины
Источник — Sport.ua
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Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
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А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте .
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Побеждаем Финляндию.
И делим очки 3/3 с Боснией.
И мы выше ИХ Боснии.
И с 10 очкам Занимаем 2-е место.
И Финляндии ( у нее ещё 2 матча с Францией, выезд к Боснии и Казахстану).
Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
/
А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте
Сегодня выиграет у Боснии , 4го у Украины.
И может заказывать шампанское и бронировать билеты и отель на ЧМ.
/
А вообще болеем против Боснии - сегодня проиграет Франции, а 4го ей бы сыграть вничью с Казахстана и МЫ Останемся на 2'месте
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