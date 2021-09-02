Франция – Босния и Герц. – 1:1. Неудачный матч Дешама. Видео голов и обзор

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе D сборная Франции дома не сумела обыграть команду Боснии и Герцеговины.
Франция – Босния и Герцеговина – 1:1. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Джеко, 36 мин.
ГОЛ! 1:1. Гризманн, 40 мин.
Удаление, Кунде (Франция), 51 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|51'
|Жюль Кунде (Франция) получает красную карточку.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
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Источник — Sport.ua
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