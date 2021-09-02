Франция
1 : 1
Босния и Герцеговина
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция – Босния и Герц. – 1:1. Неудачный матч Дешама. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.09.2021 01:05
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Франция – Босния и Герц. – 1:1. Неудачный матч Дешама. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе D сборная Франции дома не сумела обыграть команду Боснии и Герцеговины.

Франция – Босния и Герцеговина – 1:1. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Джеко, 36 мин.

ГОЛ! 1:1. Гризманн, 40 мин.

Удаление, Кунде (Франция), 51 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
51' Жюль Кунде (Франция) получает красную карточку.
40' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
36' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
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Источник — Sport.ua

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