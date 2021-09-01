Соперники Украины сыграли вничью. Франция не обыграла Боснию

В отборочной группе D на ЧМ-2022 сборная Франции принимала Боснию и не сумела добыть победу.
Боснийцы силами Джеко забили первыми, но Гризманн быстро сравнял счет. Правда, на старте второго тайма французы остались в меньшинстве.
Счет не изменился - 1:1. Франция остается лидером группы, а Босния набрала второе очко.
Франция - Босния 1:1
Голы: Гризманн, 40 - Джеко, 38
Франция: Льорис, Коунде, Варан, Кимпемб, Динь, Верету (Дюбуа, 54), Лемар (Чуамени, 46), Погба, Мбаппе (Диаби, 90), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 78)
Босния: Сехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саниканин, Колашинац (Чивич, 54), Шушич (Сипетич, 72), Хадзахметович, Симирот (Лонкар, 72), Пьянич, Демирович (Превьяк, 72), Джеко
Удален: Коунде, 51
Группа D
1. Франция - 8 (4 матча)
2. Украина - 4 (4)
3. Финляндия - 2 (2)
4. Босния - 2 (3)
5. Казахстан - 2 (3)
Источник — Sport.ua
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Как играли французы концовку?
Были сильно измотаны?
чемпионат мира я просрал ну с сборной Франции
ты Петраков меня на поле выпускай
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