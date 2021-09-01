Франция
1 : 1
Босния и Герцеговина
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соперники Украины сыграли вничью. Франция не обыграла Боснию

Непростой матч для команды Дидье Дешама

  • 01.09.2021 23:38
  • 3494 просмотра
  • 23 комментария
Соперники Украины сыграли вничью. Франция не обыграла Боснию
© lequipe

В отборочной группе D на ЧМ-2022 сборная Франции принимала Боснию и не сумела добыть победу.

Боснийцы силами Джеко забили первыми, но Гризманн быстро сравнял счет. Правда, на старте второго тайма французы остались в меньшинстве.

Счет не изменился - 1:1. Франция остается лидером группы, а Босния набрала второе очко.

Франция - Босния 1:1
Голы: Гризманн, 40 - Джеко, 38

Франция: Льорис, Коунде, Варан, Кимпемб, Динь, Верету (Дюбуа, 54), Лемар (Чуамени, 46), Погба, Мбаппе (Диаби, 90), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 78)

Босния: Сехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саниканин, Колашинац (Чивич, 54), Шушич (Сипетич, 72), Хадзахметович, Симирот (Лонкар, 72), Пьянич, Демирович (Превьяк, 72), Джеко

Удален: Коунде, 51

Группа D

1. Франция - 8 (4 матча)
2. Украина - 4 (4)
3. Финляндия - 2 (2)
4. Босния - 2 (3)
5. Казахстан - 2 (3)

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 02.09.2021 00:24
    0
    Нам буде дуже важко з французами, адже вони будуть грати лише на перемогу. Їх вболівальники й так вже незадоволені Дідьє: команда, останнім часом, демонструє аж ніяк не чемпіонський футбол, а тут ще й нічия з Боснією дома. Для них це такий самий шок, як для нас нічия з казахами. Недооцінки не буде. Я не заздрю зараз Петракову, нам потрібна мінімум нічия, а як її здобути, питання ще те.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 02.09.2021 00:24
    0
    Кто смотрел трансляцию?
    Как играли французы концовку?
    Были сильно измотаны?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 02.09.2021 00:16
    0
    sanitarium, 01.09.2021 23:44
    Франция конечно никакая, продолжение евро. Боснии огромный респект. К сожалению на сегодня это не наш уровень, наш уровень на данный момент Северная Македония и Казахстан, тоже продолжение мучений на евро. Как бы не пришлось бороться с Казахстаном за предпоследнее место в группе
    не обижайте македонию... они у немцев уже выиграли
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 02.09.2021 00:07
    +2
    Могли бы победить финов дома если бы не рагуль Миколенко, могли бы победить спокойно казахов дважды, но сборная оказалась днарями, могли бы уверенно быть на первом месте с 10 очками и радоваться что уже с группы выходим.... а в итоге мы в самой ж*пе.... Я не знаю как наша сборная это делает, но такого позорного отбора у нас еще не было
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    LupinKZ
    online
    LupinKZ, 02.09.2021 00:02
    +1
    привычный план Б сборной, деваться некуда, мы обязаны выигрывать все оставшиеся встречи
    Ссылка
    MOLE_
    online
    MOLE_, 02.09.2021 00:00
    -2
    Фартит ой фартит капец эта ничья не в нашу пользу , ,,весь наш фарт остался на ЕВРО
    Ссылка
    saha-yakut
    online
    saha-yakut, 01.09.2021 23:58
    +2
    Если выиграть у французов то появятся реальные шансы. Все будет решаться в очных встречах с Боснией.
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    online
    Ададададада Аьададададад, 01.09.2021 23:55
    -1
    Та все під контролем)))) Як завжди вирішуватиметься все в останньому матчі і не від нас все залежатиме))))
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 01.09.2021 23:53
    -2
    Каравай каравай я дырявый каравай
    чемпионат мира я просрал ну с сборной Франции
    ты Петраков меня на поле выпускай
    Ссылка
    Bohdan Shelelyo
    online
    Bohdan Shelelyo, 01.09.2021 23:50
    +3
    Alex Romanov, 01.09.2021 23:42
    А обыграй мы казахов, этот результат был бы неплохим. Тогда победа над Францией нас бы отправляла на первое место
    А обыграй мы два раза казахов Тогда уже были бы на 1 месте в групе
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 23:50
    +3
    kaka, 01.09.2021 23:45
    для украинцев становится главным чтоб казахи хоть у кого-то еще отобрали очки
    1ОО %! Коню понятно, а уж остальных мы бахнем обязательно всех и наверстаем, там всего-то остались: Франция, Финляндия и Босния, надо смотреть с оптимизмом, тем более мы 2 очка из 6 взяли с кумысом, а это дорогого стоит. Их правда обыгрывают все кому не лень, но то таке
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 23:45
    +2
    для украинцев становится главным чтоб казахи хоть у кого-то еще отобрали очки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 23:45
    -1
    Alex Romanov, 01.09.2021 23:42
    А обыграй мы казахов, этот результат был бы неплохим. Тогда победа над Францией нас бы отправляла на первое место
    А по факту отбор закончим на 3-4-м?
    Ссылка
    sanitarium
    online
    sanitarium, 01.09.2021 23:44
    -2
    Франция конечно никакая, продолжение евро. Боснии огромный респект. К сожалению на сегодня это не наш уровень, наш уровень на данный момент Северная Македония и Казахстан, тоже продолжение мучений на евро. Как бы не пришлось бороться с Казахстаном за предпоследнее место в группе
    Ссылка
    Александр Френкель
    online
    Александр Френкель, 01.09.2021 23:44
    +4
    Alex Romanov, 01.09.2021 23:41
    Но никто с Казахстаном
    С Казахстаном не играли пока ни Босния, ни Финляндия
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 01.09.2021 23:44
    -5
    Зате нас в Києві відвозять по самі помідори. З Боснійцями нам похоже нічого не світить. Після сьогоднішнього матчу мій оптимізм зник.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 01.09.2021 23:42
    0
    А обыграй мы казахов, этот результат был бы неплохим. Тогда победа над Францией нас бы отправляла на первое место
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 23:41
    +1
    Обе по игре намного организованнее наших
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 01.09.2021 23:41
    +3
    Александр Френкель, 01.09.2021 23:40
    Все теряют очки, со всеми можно играть.
    Но никто с Казахстаном
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 23:41
    -2
    Хреново
    Ссылка
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