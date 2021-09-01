Казахстан – Украина – 2:2. Эффект дежавю. Видео голов и обзор матча

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.
Поединок проходит в Нур-Султане, игра началась в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показвывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Казахстан – Украина – 2:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.
ГОЛ! 1:2. Даниил Сикан, 90+3 мин.
ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Валиуллин (Казахстан).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Валиуллин (Казахстан).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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Ну а если по игре, то правый фланг обороны сыграл отвратительно. Атака сумасшедшая не реализация моментов, при том что забили 2 гола и этого должно было хватить. Вина в пропущенных голах в наши ворота это Караваев и Забарный, что стоячих их уделали. Если бы игры не было, то не так обидно было, а так столько моментов просрали, и оборона обделались.
Наверное пускай летят из Нурсултана в Харьков и начинают ездить по монастырям от Святогорской Лавры до Ужгорода и снимают порчу вместо тренировки. После таких игр как на отборе к евро и Лиги наций неверю, что наши пацаны не могут играть классно.
КОМАНДУ ПРОСТО СГЛАЗИЛИ...
Наверное пускай летят из Нурсултана в Харьков и начинают ездить по монастырям от Святогорской Лавры до Ужгорода и снимают порчу вместо тренировки. После таких игр как на отборе к евро и Лиги наций неверю, что наши пацаны не могут играть классно.
КОМАНДУ ПРОСТО СГЛАЗИЛИ...
А вам хлопці тренуйтесь може хтось через чотири роки зіграє......
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