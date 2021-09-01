Казахстан
2 : 2
УКРАИНА
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Казахстан – Украина – 2:2. Эффект дежавю. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 01.09.2021 19:35
  • 16168 просмотров
  • 25 комментариев
Казахстан – Украина – 2:2. Эффект дежавю. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 играют сборные Казахстана и Украины.

Поединок проходит в Нур-Султане, игра началась в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показвывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Казахстан – Украина – 2:2. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Руслан Валиуллин, 74 мин.

ГОЛ! 1:2. Даниил Сикан, 90+3 мин.

ГОЛ! 2:2. Руслан Валиуллин, 90+6 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Валиуллин (Казахстан).
90' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА).
74' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Валиуллин (Казахстан).
2' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 01.09.2021 19:58
    0
    Не понимаю, почему Динамики молчат что в матче было только 2 игрока Шахтера, что вся сборная только из Динамо. Ааа, я забыл, вы только этот срач поднимаете когда положительный результат.
    Ну а если по игре, то правый фланг обороны сыграл отвратительно. Атака сумасшедшая не реализация моментов, при том что забили 2 гола и этого должно было хватить. Вина в пропущенных голах в наши ворота это Караваев и Забарный, что стоячих их уделали. Если бы игры не было, то не так обидно было, а так столько моментов просрали, и оборона обделались.
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 01.09.2021 19:52
    0
    lenares85, 01.09.2021 19:37
    Скажите кто поставил ветерена который уже и в Шахтере не инграет который сыпится играть , есть Бойко , Бущан они б голы в ближние точно не пропустили
    Бущан травмирован поэтому его и не было в заявке в последних двух матчах Динамо. А у Бойко банально гораздо меньше опыта в сборной, притом что в клубе он как и Пятов играет дублера основного голкипера.
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    pl2012ua
    pl2012ua, 01.09.2021 19:51
    +1
    пятов просто дірка
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    pl2012ua
    pl2012ua, 01.09.2021 19:50
    0
    Соевыйсоус Качественный, 01.09.2021 19:10
    Блин зло берет пи...ц. Желание каждому из игроков кто был на поле засунуть в жо-у перчик Чили. Но если смотреть игру, моменты были, но какой-то рок не залитает в ворота соперника мяч.
    Наверное пускай летят из Нурсултана в Харьков и начинают ездить по монастырям от Святогорской Лавры до Ужгорода и снимают порчу вместо тренировки. После таких игр как на отборе к евро и Лиги наций неверю, что наши пацаны не могут играть классно.
    КОМАНДУ ПРОСТО СГЛАЗИЛИ...
    немає ніякої "порчи" та "зглазу", вилазь вже з землянки
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 01.09.2021 19:50
    0
    Нравилась игра, интересно было! Но я переживал за защиту, не отбирают как следует игроки! Мечутся на месте! Сидорчук ни скорости ни креативности, есть игрок и хорошо! Жаль одним словом! Как после игры Шахтёра и Монако, везёт сильнейшим! Не верится
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    Buvalii
    online
    Buvalii, 01.09.2021 19:48
    0
    интересно сколько пятов заработал за два гола в ближнюю. что спецом пропустил? и бревмоленку точно казахи денег насыпали, с трех метров три раза промазать, надо очень постараться! Гармаш гле идоты из ФФУ?
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    name_footbol
    online
    name_footbol, 01.09.2021 19:47
    0
    Меня всю игру раздражал Сидорчук
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 01.09.2021 19:45
    0
    APL, 01.09.2021 18:58
    Дятел, голи привіз Караваєв, і да, Пяткін що робив? Ближній кут це воротаря.
    Ближній кут- воротаря коли до воріт хоча б метрів 11-15 мінімум. А коли удар фактично з меж воротарської то тут уже питання везіння. Максимум що може встигнути воротар - якось поставити руки і сподіватись що м'яч влучить у них. Причому саме "м'яч влучить", а не "він зреагує".
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    lenares85
    online
    lenares85, 01.09.2021 19:37
    -1
    Лунин играет нормально нет ставить ветерана который уже от мяча падает
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    lenares85
    online
    lenares85, 01.09.2021 19:37
    -1
    Скажите кто поставил ветерена который уже и в Шахтере не инграет который сыпится играть , есть Бойко , Бущан они б голы в ближние точно не пропустили
    Ссылка
    080808
    online
    080808, 01.09.2021 19:12
    +2
    Караваєв звичайно винуватий, а П'ятов - два в ближній між вухами!, а Забарний не підстрахував!, а опорна зона - хто дав подать, а два наші виходи сам на сам? Ех, млять, досадно. Не лайте тільки Петракова - висновки, сподіваюсь, зробить, тільки б не підзно було.
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    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 19:11
    -1
    APL, 01.09.2021 18:58
    Дятел, голи привіз Караваєв, і да, Пяткін що робив? Ближній кут це воротаря.
    с такой обороной что Дырнаме в ЛЧ ловить?
    Ссылка
    Соевыйсоус Качественный
    online
    Соевыйсоус Качественный, 01.09.2021 19:10
    0
    Блин зло берет пи...ц. Желание каждому из игроков кто был на поле засунуть в жо-у перчик Чили. Но если смотреть игру, моменты были, но какой-то рок не залитает в ворота соперника мяч.
    Наверное пускай летят из Нурсултана в Харьков и начинают ездить по монастырям от Святогорской Лавры до Ужгорода и снимают порчу вместо тренировки. После таких игр как на отборе к евро и Лиги наций неверю, что наши пацаны не могут играть классно.
    КОМАНДУ ПРОСТО СГЛАЗИЛИ...
    Ссылка
    AЛВ
    online
    AЛВ, 01.09.2021 19:02
    +3
    Караваєву казахське громадянство.!!!
    А вам хлопці тренуйтесь може хтось через чотири роки зіграє......
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    Коля Драган
    online
    Коля Драган, 01.09.2021 19:02
    +2
    Я не розумію чому грає що за динамо що за збірну Караваев ну він ніякий є ж Тимчик і скорісний і з пасом і ростом вище а вони випускають це чудо Караваева ну його максимум це зоря нема йому що робити ні в збірній ні в динамо він постоянно привозить не розумію чого його не поміняли
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    Хосе Карерас
    online
    Хосе Карерас, 01.09.2021 19:01
    +3
    Скільки можна провалюватись?То в центрі то на одному фланзі,тепер на іншому то в опорній зоні..І так через матч☹️
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    Fair Play
    online
    Fair Play, 01.09.2021 19:00
    +1
    Іспанський сором...!!!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 01.09.2021 19:00
    +3
    Был не такой Фоменко, потом не такой Шевченко, теперь будет не такой Петраков.
    Ссылка
    Крот
    Крот, 01.09.2021 19:00
    +1
    Долбо ебы
    Ссылка
    Graider
    Graider, 01.09.2021 19:00
    0
    мені гра сподобалась
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