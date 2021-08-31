В среду, 1 сентября, сборная Украины поединком против Казахстана возобновит квалификацию чемпионата мира-2022. Встреча состоится в столице Казахстана – Нур-Султане на «Астане-Арена». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Дебют Петракова

И.о. главного тренера сборной Украины Александру Петракову, который сменил на этом посту решившего уйти в никуда Андрея Шевченко, сейчас не позавидуешь. Времени на раскачку у 64-летнего специалиста, приведшего в 2019 году сборную Украины к титулу чемпионов мира U-20, нет вообще. Что говорить, если с некоторыми своими подопечными Петраков провел первую беседу в самолете по пути в Нур-Султан, а с шестью легионерами – Яремчуком, Соболем, Качарабой, Харатиным, Малиновским и Зубковым – уже непосредственно на месте предстоящей баталии, куда игроки для лучшей логистики и экономии времени добирались самостоятельно. При этом Игорь Харатин во вторник утром покинул расположение сборной, отправившись в Варшаву подписывать контракт с «Легией», куда его продал «Ференцварош». Поэтому на первую тренировку в полном составе (за исключением Харатина) сборная Петракова вышла только во вторник вечером – за сутки до поединка. Очевидно, что перед игрой с Казахстаном главная задача штаба – физически восстановить игроков и настроить их на битву с Казахстаном. Петраков более 10 лет возглавлял различные юношеские сборные Украины и он, как никто другой это понимает.

Какой будет сборная Украины под руководством Петракова? На этот вопрос, наверное, сейчас не знает ответ даже сам главный тренер. Нескольких тактических занятий и двух тренировок – явно недостаточно для того, чтобы поставить команде игру. При этом Петраков сразу дал понять, что не будет делать ставку на «контроль ради контроля». «Катать мяч бесцельно мы не будем. Держать мяч 75 процентов и проиграть 0:3 — это не для меня», - сказал наставник во время представления своего тренерского штаба. «Мы – максималисты. Меня интересует результат. Наша задача – попасть на чемпионат мира в Катаре». В штабе Петракова будут работать ассистенты Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, тренер по физподготовке Иван Баштовый и тренер-реабилитолог Вячеслав Руженцев. Также будут помогать два видеоаналитика – Авраам Кампомар и Владимир Лазоренко, которые будут делать разборы игр.

Украина

Перед игрой с Казахстаном тренерский штаб сборной Украины столкнулся с рядом кадровых трудностей. Из первоначального списка, который Петраков готовил еще до своего официального назначения, выбыло сразу три вратаря. Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили повреждения, а Андрей Лунин сдал положительный тест на Covid-19. По словам тренера вратарей Вячеслава Кернозенко, даже с учетом тех сложностей, которые возникли, проблем возникнуть не должно. Кто из вызванных на замену травмированным будет первым номером – Пятов, Бойко или Ризнык – будет решать главный тренер. Очевидно, что предпочтительнее шансы у Андрея Пятова, который, если сыграет все три матча – с Казахстаном, Францией и товарищеский с Чехией проведет 100 поединков в национальной команде.

Во время победного чемпионата мира-2019 Петраков использовал в сборной Украины U-20 cхему с тремя центральными защитниками. Не исключено, что такую схему он выберет и сейчас, если не на Казахстан, то на матч с Францией. Тем более, что опыт игры в три центрбека у сборников был и при Шевченко. При схеме 5-4-1, вероятно в центре обороны выйдут Забарный, Матвиенко и Кривцов. Но нельзя исключать и появление Качарабы. Фланги будут отданы на откуп Миколенко и Караваеву.

В полузащите, у Петракова, вроде бы, есть достаточно большой выбор игроков, но не все находятся в оптимальных кондициях. Ярмоленко не играет в «Вес Хэме», Зинченко имеет мало практики в «МанСити». Малиновский летом перенес операцию и тоже только набирает кондиции. В то же время есть лучший игрок и бомбардир УПЛ Виталий Буяльский, но ему еще нужно найти место в тактической схеме. В нападении же нет альтернативы Роману Яремчуку, но форвард «Бенфики» после второй дозы вакцины несколько дней температурил и из-за этого не попал в заявку в «Бенфики» на поединок с «Тонделой». Поэтому не исключено, что на позиции центрфорварда выйдет Ярмоленко, для которого матч станет 100-м в футболке сборной Украины.

Казахстан

Сборная Казахстана накануне матча со сборной Украины осталась без главного тренера. Талгат Байсуфинов сдал положительный тест и был изолирован от команды. Однако во вторник вечером твиттер Федерации футбола Казахстана сообщил, что повторный тест Байсуфинова показал отрицательный результат и он сможет руководить игрой команды с кромки поля.

Наверняка Казахстан будет играть против Украины также, как и в первом матче, когда «ястребы», нанеся два удара в створ ворот, сенсационно увезли из Киева ничью. И на «Астане-Арене» казахстанцы будут играть от обороны, в надежде на контратаки или стандартные положения. По словам ассистента главного тренера, все игроки, которые вызваны на матч с Украиной, здоровы. Восстановился и хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, которого в Казахстане считают главной звездой. Но и без него команда достаточно сбалансированная. Понятно, что общий уровень намного уступает Украине, но соперник, как показал матч в Киеве, умеет терпеть и ждать свой шанс.

История противостояний

Сборной Украины предстоит шестой раз сразиться с Казахстаном. В пяти предыдущих встречах, все из которых проходили в рамках отборочных турниров чемпионатов мира, наша национальная дружина одержала четыре победы при одной ничьей, забив в общей сложности 10 мячей и пропустив 4.

К слову, в четырех матчах из пяти украинцы открывали счет и во всех без исключения поединках по разу поражали ворота казахов в первом тайме.

Прогноз

В трех поединках отборочного турнира сборная Украины потеряла уже шесть очков. Если ничья с Францией стала находкой, то потери очков с Финляндией и Казахстаном поставили «сине-желтых» в непростое положение. Терять очки в Нур-Султане точно нельзя – иначе с мечтами о Катаре можно будет распрощаться. С Казахстаном Украина должна сыграть, как с Северной Македонией на Евро. Вернее, как в первом тайме этого поединка. Выйти и подавить соперника за счет класса, напора и желания. Ставим на то, что подопечные Александра Петракова забьют по голу в каждом из таймов, а свои ворота оставят в неприкосновенности.

Ориентировочные составы:

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Алип, Малый, Бейсебеков, Тагиберген, Куат, Валиуллин, Зайнутдинов, Мужиков, Щеткин

Украина: Пятов, Миколенко, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Буяльский, Малиновский, Ярмоленко

1 сентября, среда