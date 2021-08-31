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УКРАИНА
01.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Казахстан – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора на ЧМ-2022

  • 31.08.2021 17:41
  • 380 просмотров
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Казахстан – Украина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В среду, 1 августа, состоится отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Матч пройдет в Нур-Султане (Казахстан) на поле стадиона «Астана Арена», начало - в 17:00 по киевскому времени.

Недавнее Евро могло бы вытеснить из памяти первые поединки отбора нашей сборной на чемпионат мира, но такое не забывается. Судите сами - сначала украинцы сыграли вничью с чемпионом мира - сборной Франции (1:1). Такой результат был расценен как однозначный успех. После этого с таким же счетом закончился матч с финнами, что было воспринято как досадная случайность. Однако следующий матч с теми же казахами тоже не принес победы сборной Украины, причем закончился с тем же надоевшим счетом 1:1 (на гол Яремчука ответил Мужиков).

После этого на неофициальном уровне ходили разговоры, что наш тогдашний тренер Андрей Шевченко дал понять руководству УАФ - в этом отборе нам ничего не светит. Однако в свете наступающего Евро-2020 на это никто не обратил внимания. Евро прошло, главный тренер повторил то же самое и в итоге покинул команду. Сборную возглавил (временно?) Александр Петраков, у которого достаточно боевой настрой и неоднозначное желание вывести сборную на мундиаль. Первый шаг для этого придется сделать в Нур-Султане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Казахстан - Украина.

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Источник — Sport.ua

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