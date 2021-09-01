Казахстан
2 : 2
УКРАИНА
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Валидольная ничья. Украина упустила победу в Казахстане

Дебют Петракова вышел неудачным

  • 01.09.2021 18:54
  • 19925 просмотров
  • 341 комментарий
Валидольная ничья. Украина упустила победу в Казахстане
© УАФ

Соперник для тренерского дебюта – вроде бы как и удобный: «всего лишь» сборная Казахстана. Но ситуацию, сложившуюся вокруг матча, сложно назвать благоприятной, ибо Александр Петраков получил все мыслимые и немыслимые в подобных случаях «болевые точки». Времени на ознакомление с командой – ноль, даже мало-мальски короткого учебно-тренировочного сбора – тоже ноль. А вдобавок – сложнейшие кадровые проблемы. Прежде всего на вратарской позиции и в линии нападения. А тут еще и Степаненко «вылетел». Да и перелет длинный, да и газон искусственный. В общем, все очень и очень сложно. Но коль взялся за гуж…

…Очень интересным был вопрос выбора Петраковым стартового состава сборной. Причем интерес этот касался практически каждого игрового звена. Да что там звена – практически каждой игровой позиции. Не мудрствуя лукаво, главный тренер сборной, точнее, исполняющий эти обязанности, пошел путем наименьшего сопротивления: поставил «под ружье» проверенных и опытных бойцов, зарекомендовавших себя при прежнем тренерском штабе. Но вот игровую модель он избрал явно не ту, которой чаще всего пользовался Андрей Шевченко: вместо 4-3-3 Александр Петраков применил гибридную схему 5-2-2-1. В ней три центрбека – Миколенко, Матвиенко и Забарный, два латераля – Соболь и Караваев, два игрока середины поля – Сидорчук и Зинченко, два футболиста, которые нацелены на обслуживание единственного форварда – Яремчука – Буяльский и Ярмоленко.

Любая схема эффективна лишь тогда, когда она приносит нужный результат. Схема Петракова сработала уже на второй минуте матча. Яремчук до линии штрафной площади принял мяч на грудь от Караваева, дважды себе подработал без малейшего сопротивления соперников, и зарядил слета под перекладину. Покатилов к мячу не дотянулся. Шикарное начало и для нашей сборной и особенно для ее нового тренерского штаба.

На 17-й минуте Миколенко с Соболем создали на своем фланге еще один хороший момент для взятия ворот. Но в этот раз не повезло: мяч после удара нашего «бельгийца» после небольшого рикошета от защитника угодил в штангу.  Между этим моментом и голом Яремчука – заметное игровое и территориальное преимущество гостей. Без особых моментов, но с хорошим движением и агрессией.

Да и после момента Соболя игра не изменилась: наши доминировали, давили, меняя акцент атаки с фланга на фланг. Очередного опасного удара пришлось ждать недолго. Ярмоленко после передачи Буяльского снова угодил в штангу, а Сидорчук на добивании попал в перекладину. Вот уж не повезло.  

А что же хозяева? За весь первый тайм они запомнились четырьмя дальними ударами: тремя неточными и одним точным, с которым без проблем справился Пятов.  

Во второй половине стартового тайма украинцы немного сбавили темп. Они больше владели мячом, но хозяева постепенно выровняли игру. И фактически на каждую нашу атаку пытались отвечать своим контрвыпадом. Получалось не всегда, но разбегаться соперникам точно нельзя давать.

Хороший шанс удвоить преимущество наши получили за пять минут до перерыва, когда Зинченко заработал перспективный штрафной удар. Александр сам его и исполнил. Но неудачно: мяч попал в стенку.

В целом первый тайм нашей команде удался. Забили отличный мяч, вели игру, создавали моменты. Практически не дали возможности сопернику создать хоть что-то путное у наших ворот. В общем, так держать и после перерыва.

После перерыва так и пытались держать. Но как-то с оглядкой на свои ворота, не так бойко и уверенно, как в первой части матча. То ли сознательно сбросили обороты, то ли соперник после разговора в раздевалке «по душам» заметно прибавил.

Петраков отреагировал заменой. Заменой весьма интересной: вместо Яремчука вышел Цыганков. Как следствие, Ярмоленко, проводящий сотый (!) матч за сборную, переходил в линию атаки. Еще одна замена – вместо Буяльского вышел Малиновский.

И почти сразу же гости получили отличный шанс забить второй гол. На позиции центрфорварда оказался Матвиенко, который вышел фактически один на один с голкипером, но пробить его не сумел. Жаль. Дважды жаль, что фактически с такой же ситуации не забил Соболь – ведь можно было закрывать игру.

Ответ пришел молниеносно. Длинной передачей (собственно, казахи только так и организовывали свои атаки) партнеры вывели на ударную позицию Аймбетова, и тот при попустительстве именинника Забарного (Илье в день матча стукнуло 19-ть), пробил Пятова. Но спасибо ВАР – там был офсайд. Все равно неприятно. Нужно забивать второй гол, чтобы успокоить игру.

Но вместо нашего второго гола получили гол в свои ворота. Снова длинный заброс в нашу штрафную площадь, Караваев потерял позицию, а Пятов – ворота, и Валиуллин сравнял счет.

Подопечные Петракова могли тут же восстановить статус-кво, но Цыганков из хорошей ситуации не сумел выкрутить мяч в дальний угол. А чуть позже не повезло и Ярмоленко.

За восемь минут до конца основного времени Петраков пошел ва-банк. Ну, а как иначе назвать выход еще одного форварда – Сикана?

Тем не менее, создать по-настоящему опасные моменты в оставшееся время украинцам не удалось. Два дальние и неточные удары Малиновского – вот и весь наш креатив. А вот казахи могли и вырвать победу: все тот же Аймбетов выходил один в один с вратарем, но в этот раз Пятов выручил.   

В этот раз «ответка» прилетела казахам. На второй добавленной минуте гостям удалась быстрая атака левым флангом с последующим ударом Сикана. Судья, проконсультировавшись с ВАР, указал на центр поля. Победа? Увы. В ситуации, похожей как две капли воды на первый гол хозяев, они забили и второй. Снова длинный заброс, снова ошибся Караваев, снова Валиуллин прошил Пятова в ближнем углу. 2:2. Упустили победу. Как и в Киеве. Вроде и играли неплохо, но играть нужно до финального свистка.

К сожалению, дебют Петракова получился неудачным. Но главное даже не это. А то, что сборная Украины фактически потеряла шансы на два первых места в группе. А тут еще и Миколенко с Зинченко пропустят важнейшую игру против Франции…

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Казахстан - Украина - 2:2.

 Валиуллин, 74, 90+6 - Яремчук, 2, Сикан, 90+3.

 Васильев, 44, Покатилов, 90+2 - Миколенко, 53, Зинченко, 74.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагиберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 84), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 60), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан 82), Сидорчук (Шапаренко, 77), Зинченко, Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Яремчук (Цыганков, 59)

Арбитр: Донатас Румшас (Литва).

Стадион: «Астана Арена» (Нур-Султан, Казахстан).

КАЗАХСТАН - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 01.09.2021 19:58
    0
    BadMan, 01.09.2021 19:29
    В нашої збірної нема духу переможця.
    Як от колись в козаків. Вигравали такі битви в яких,здавалось,перемогти не можливо.
    Потрібний хороший психолог,щоб вернути їх на круги свої.
    Це не психолог потрібний, це - КАРМА. Поки не прислухаються до Українських вболівальників та не знімуть ротаня, так і буде.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 01.09.2021 19:55
    +1
    keegan, 01.09.2021 19:50
    Караваев игрок явно не уровея Динамо и тем более сборной и это сразу же увидели в Турции и посадили его на банку
    Та ладно. На Евро , да и в Лиге наций т.д. сколько голов с его передач .Были класные игры, а сегодня действительно его с Пятовым ошибки стали ключевыми.
    Ну и забивать надо игрокам атаки и обороны было, забили бы больше так было бы 2-5 , а так 2-2.
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    vicktor5891
    online
    vicktor5891, 01.09.2021 19:55
    0
    der_MaiStier, 01.09.2021 19:50
    Навіщо так перейматись ? Це лише гра і відноситись до неї треба відповідно. Вийшли у фінальну стадію - добре, не вийшли - нічого страшного. Ніби у нас є шанси на чемпіонство. І навіщо їхати у Катар, щоб ганьбитись там, як на цьогорічному ЧЄ. Треба бути реалістами і не витрачати нерви на цю розвагу для загалу
    хорошая позиция,интересная...но непонятно что ты забыл на этой ветке и вообще на сайте, если считаешь это всего лишь развлечением.
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    cooperchack
    cooperchack, 01.09.2021 19:55
    -1
    На воротах у наших никого не было когда забивали два мяча,это уже о чем то говорит
    Ссылка
    burbulyator
    online
    burbulyator, 01.09.2021 19:54
    -1
    Автор статьи , на каком основании ты отправил Миколу в бан на следующую игру? алло, гараж!
    Ссылка
    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 01.09.2021 19:52
    +1
    Это песец. Полный, белый, пушистый.
    1. Желания играть и не уступать у казахов было больше. Особенно во втором тайме.
    2. Украинские игроки сдохли физически. В конце первого тайма это мелькало моментами, а во втором было хорошо видно.
    3. Преимущество надо воплощать в голы и победы, а не хвалиться.
    4. Судя по догматам тренера сборная будет базироваться на основе динамы. Семь игроков в основе и 10 из всего 15 принявших участие. Как оказалось это не колос обыгрывать. Тут соперник сопротивляется и умеет играть.
    Два гола из зоны динамовца.
    П. С. То ли ещё будет ой-ой.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 01.09.2021 19:52
    +1
    Игру не смог посмотреть , но по повторам вижу, что мало изменилось что по сравнением с прошлыми двумя играми.
    Обидно пропускать, казалось бы когда уже выиграли.
    Голы имени Караваева-Пятова, Один терял соперника ,другой пропускал в ближний угол.
    И еще : автор двух голов у Казахстана тупо лупил со свей силы в ближний в надежде на ошибку, а наши два выхода во втором тайме и удары и не сильные и во вратаря.
    Ну теперь надо только на Фортуну надеяться!!!
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 01.09.2021 19:51
    -1
    der_MaiStier, 01.09.2021 19:50
    Навіщо так перейматись ? Це лише гра і відноситись до неї треба відповідно. Вийшли у фінальну стадію - добре, не вийшли - нічого страшного. Ніби у нас є шанси на чемпіонство. І навіщо їхати у Катар, щоб ганьбитись там, як на цьогорічному ЧЄ. Треба бути реалістами і не витрачати нерви на цю розвагу для загалу
    Мало того, ще ж потрібно ще й обісрати кожного. Як цих людей зрозуміти....
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 01.09.2021 19:50
    +1
    Bulba_sumkin, 01.09.2021 19:47
    Ой, фаню забанили, воздух станет чище) 4 акк за 10 дней, это ж надо🤷🏻‍♂️
    До вас повітря і не смерділо.💁
    Ссылка
    keegan
    keegan, 01.09.2021 19:50
    0
    Караваев игрок явно не уровея Динамо и тем более сборной и это сразу же увидели в Турции и посадили его на банку
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 01.09.2021 19:50
    +3
    Навіщо так перейматись ? Це лише гра і відноситись до неї треба відповідно. Вийшли у фінальну стадію - добре, не вийшли - нічого страшного. Ніби у нас є шанси на чемпіонство. І навіщо їхати у Катар, щоб ганьбитись там, як на цьогорічному ЧЄ. Треба бути реалістами і не витрачати нерви на цю розвагу для загалу
    Ссылка
    анDрей
    online
    анDрей, 01.09.2021 19:50
    +2
    Караваев должен уже заканчивать в сборной,его уровень Зоря,или Колос
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 01.09.2021 19:49
    0
    pricolist, 01.09.2021 19:46
    К Петракову претензий ноль, кто ж виновен, что эти чудики не могут забить при выходах 1 на 1 и не реализовали много опасных моментов. Ну и Караваев в конце матча молодец, так изящно упустил соперника и не добежал. Все на дно, товарищи!
    Караваев сегодня сильно удивил...
    Вообще простенькие забросы в штрафну оказались убийственными
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 01.09.2021 19:47
    -3
    Ой, фаню забанили, воздух станет чище) 4 акк за 10 дней, это ж надо🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 01.09.2021 19:46
    0
    _-AK228, 01.09.2021 18:57
    клоуны пля
    Надеюсь Караваеву будут сниться ужасы
    Надеюсь Караваева больше никогда не будет в сборной.
    Ссылка
    pricolist
    online
    pricolist, 01.09.2021 19:46
    +4
    К Петракову претензий ноль, кто ж виновен, что эти чудики не могут забить при выходах 1 на 1 и не реализовали много опасных моментов. Ну и Караваев в конце матча молодец, так изящно упустил соперника и не добежал. Все на дно, товарищи!
    Ссылка
    mayjumanji
    online
    mayjumanji, 01.09.2021 19:46
    0
    пятов та еще дыра, как можно пропускать в тот угол, в котором стоишь
    Ссылка
    vicktor5891
    online
    vicktor5891, 01.09.2021 19:46
    +2
    mk1308, 01.09.2021 19:40
    зато чм спокойно, не нервничая посмотрим. Петракова жалко - остальные - минутные звезды
    подожди,а за что его жалеть?За то,что он ослабил опорную зону и начал играть тактикой-все в атаку,защита не нужна?Кого он хотел этим напугать?Во взрослом футболе этого не боятся,а этим пользуются-как и сделала сборная Казахстана.
    Ссылка
    Makс_Krot
    online
    Makс_Krot, 01.09.2021 19:45
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    ___Funny___Cat___, 01.09.2021 19:42
    Слышь , уроженец моей аватарки , так Мыколы не будет на фланг выйдет солнцеликий Матвиенко, а в центре будет Кривцов .
    Ставишь 100 баксов на то что не припустим ? Ну и герой дня Пятов же на воротах будет
    ——-
    Сейчас Максим аж *****м подавится от тако суммы
    Стирай трусы ,,все уже сделано твоим обосраными дынамовцам ,мне уже не интересно где и когда выйдет ,ваших игроков дынамовских уровень показали фины и казахи ,вы обосранцы вонючие которые позорите сборную ,а теперь жри г..вно своих обосраный из и не п...Дии чмошник
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    Darkness1984
    Darkness1984, 01.09.2021 19:45
    0
    Makс_Krot, 01.09.2021 19:40
    Доказали сегодня всё подзобарный и каравай ,а ещё Муфлоненко с финами ,обосрались они ,,а теперь жри их г..но чмошник ,а то тут с подругой фаней своей рассказываете какие они лучшие в сбороной никого брать не надо только ДынаМовцев обосраных,жри чмошник мы На ЧМ
    Макс, ты слился, успокойся...
    Можешь такие фразы своей маме на ночь говорить...
    И там твой друг пришел, такой же слитый как и ты...
    От вас 0 аргументов, но воняет на всю ветку..
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