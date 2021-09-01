Валидольная ничья. Украина упустила победу в Казахстане

Соперник для тренерского дебюта – вроде бы как и удобный: «всего лишь» сборная Казахстана. Но ситуацию, сложившуюся вокруг матча, сложно назвать благоприятной, ибо Александр Петраков получил все мыслимые и немыслимые в подобных случаях «болевые точки». Времени на ознакомление с командой – ноль, даже мало-мальски короткого учебно-тренировочного сбора – тоже ноль. А вдобавок – сложнейшие кадровые проблемы. Прежде всего на вратарской позиции и в линии нападения. А тут еще и Степаненко «вылетел». Да и перелет длинный, да и газон искусственный. В общем, все очень и очень сложно. Но коль взялся за гуж…

…Очень интересным был вопрос выбора Петраковым стартового состава сборной. Причем интерес этот касался практически каждого игрового звена. Да что там звена – практически каждой игровой позиции. Не мудрствуя лукаво, главный тренер сборной, точнее, исполняющий эти обязанности, пошел путем наименьшего сопротивления: поставил «под ружье» проверенных и опытных бойцов, зарекомендовавших себя при прежнем тренерском штабе. Но вот игровую модель он избрал явно не ту, которой чаще всего пользовался Андрей Шевченко: вместо 4-3-3 Александр Петраков применил гибридную схему 5-2-2-1. В ней три центрбека – Миколенко, Матвиенко и Забарный, два латераля – Соболь и Караваев, два игрока середины поля – Сидорчук и Зинченко, два футболиста, которые нацелены на обслуживание единственного форварда – Яремчука – Буяльский и Ярмоленко.

Любая схема эффективна лишь тогда, когда она приносит нужный результат. Схема Петракова сработала уже на второй минуте матча. Яремчук до линии штрафной площади принял мяч на грудь от Караваева, дважды себе подработал без малейшего сопротивления соперников, и зарядил слета под перекладину. Покатилов к мячу не дотянулся. Шикарное начало и для нашей сборной и особенно для ее нового тренерского штаба.

На 17-й минуте Миколенко с Соболем создали на своем фланге еще один хороший момент для взятия ворот. Но в этот раз не повезло: мяч после удара нашего «бельгийца» после небольшого рикошета от защитника угодил в штангу. Между этим моментом и голом Яремчука – заметное игровое и территориальное преимущество гостей. Без особых моментов, но с хорошим движением и агрессией.

Да и после момента Соболя игра не изменилась: наши доминировали, давили, меняя акцент атаки с фланга на фланг. Очередного опасного удара пришлось ждать недолго. Ярмоленко после передачи Буяльского снова угодил в штангу, а Сидорчук на добивании попал в перекладину. Вот уж не повезло.

А что же хозяева? За весь первый тайм они запомнились четырьмя дальними ударами: тремя неточными и одним точным, с которым без проблем справился Пятов.

Во второй половине стартового тайма украинцы немного сбавили темп. Они больше владели мячом, но хозяева постепенно выровняли игру. И фактически на каждую нашу атаку пытались отвечать своим контрвыпадом. Получалось не всегда, но разбегаться соперникам точно нельзя давать.

Хороший шанс удвоить преимущество наши получили за пять минут до перерыва, когда Зинченко заработал перспективный штрафной удар. Александр сам его и исполнил. Но неудачно: мяч попал в стенку.

В целом первый тайм нашей команде удался. Забили отличный мяч, вели игру, создавали моменты. Практически не дали возможности сопернику создать хоть что-то путное у наших ворот. В общем, так держать и после перерыва.

После перерыва так и пытались держать. Но как-то с оглядкой на свои ворота, не так бойко и уверенно, как в первой части матча. То ли сознательно сбросили обороты, то ли соперник после разговора в раздевалке «по душам» заметно прибавил.

Петраков отреагировал заменой. Заменой весьма интересной: вместо Яремчука вышел Цыганков. Как следствие, Ярмоленко, проводящий сотый (!) матч за сборную, переходил в линию атаки. Еще одна замена – вместо Буяльского вышел Малиновский.

И почти сразу же гости получили отличный шанс забить второй гол. На позиции центрфорварда оказался Матвиенко, который вышел фактически один на один с голкипером, но пробить его не сумел. Жаль. Дважды жаль, что фактически с такой же ситуации не забил Соболь – ведь можно было закрывать игру.

Ответ пришел молниеносно. Длинной передачей (собственно, казахи только так и организовывали свои атаки) партнеры вывели на ударную позицию Аймбетова, и тот при попустительстве именинника Забарного (Илье в день матча стукнуло 19-ть), пробил Пятова. Но спасибо ВАР – там был офсайд. Все равно неприятно. Нужно забивать второй гол, чтобы успокоить игру.

Но вместо нашего второго гола получили гол в свои ворота. Снова длинный заброс в нашу штрафную площадь, Караваев потерял позицию, а Пятов – ворота, и Валиуллин сравнял счет.

Подопечные Петракова могли тут же восстановить статус-кво, но Цыганков из хорошей ситуации не сумел выкрутить мяч в дальний угол. А чуть позже не повезло и Ярмоленко.

За восемь минут до конца основного времени Петраков пошел ва-банк. Ну, а как иначе назвать выход еще одного форварда – Сикана?

Тем не менее, создать по-настоящему опасные моменты в оставшееся время украинцам не удалось. Два дальние и неточные удары Малиновского – вот и весь наш креатив. А вот казахи могли и вырвать победу: все тот же Аймбетов выходил один в один с вратарем, но в этот раз Пятов выручил.

В этот раз «ответка» прилетела казахам. На второй добавленной минуте гостям удалась быстрая атака левым флангом с последующим ударом Сикана. Судья, проконсультировавшись с ВАР, указал на центр поля. Победа? Увы. В ситуации, похожей как две капли воды на первый гол хозяев, они забили и второй. Снова длинный заброс, снова ошибся Караваев, снова Валиуллин прошил Пятова в ближнем углу. 2:2. Упустили победу. Как и в Киеве. Вроде и играли неплохо, но играть нужно до финального свистка.

К сожалению, дебют Петракова получился неудачным. Но главное даже не это. А то, что сборная Украины фактически потеряла шансы на два первых места в группе. А тут еще и Миколенко с Зинченко пропустят важнейшую игру против Франции…

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Казахстан - Украина - 2:2.

Валиуллин, 74, 90+6 - Яремчук, 2, Сикан, 90+3.

Васильев, 44, Покатилов, 90+2 - Миколенко, 53, Зинченко, 74.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагиберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 84), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 60), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан 82), Сидорчук (Шапаренко, 77), Зинченко, Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Яремчук (Цыганков, 59)

Арбитр: Донатас Румшас (Литва).

Стадион: «Астана Арена» (Нур-Султан, Казахстан).

КАЗАХСТАН - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА