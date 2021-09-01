Александр ПЕТРАКОВ: «Это проиграл я. Но тренер не может сам забить мяч»

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

- Вы еще верите в выход сборной на чемпионат мира? Или после такого результата уже нет?

- Я еще верю. Это футбол, это спорт. Нужно играть до конца. Мы будем играть до конца. Вся команда расстроена. Я расстроен. Но мы будем играть до конца.

- Игры в Украине (1:1) и Казахстане (2:2) получились схожими. И там, и там Казахстан смог сыграть вничью на морально-волевых. Есть ли ощущение, что обе игры получились похожими?

- В принципе, да. Я же говорил комплименты вашей команде. Дисциплинированная, хорошая команда. И предупреждал своих футболистов, чтобы не растрачивали голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Допускать такие ошибки… Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И в концовке получить такой гол… Один, потом второй. Мы будем разбирать, спокойно поговорим с ребятами. Очень сильно расстроена вся команда. Мне надо их вывести из психологической ямы сейчас, поговорить с ними. Поэтому давайте побыстрее ваши вопросы, мне нужно идти к команде. Если возможно.

- Не повлиял быстрый гол сборной Украины на то, что команда поверила, что игра сделана?

- Нет, я думаю, что нет. Забили быстрый гол, еще были моменты, еще нужно было забивать, прибавить… Я об этом говорил, но услышан не был. Хотя, наверное, вы правы. Немного повлиял. Нужно было забивать. Вы же смотрели все футбол, правда? Столько голевых моментов… И так их растрачивать, играя на таком уровне, за национальные сборные… Никто не прощает. Так и получилось.

- Со стороны показалось, что два гола сборной Казахстана очень похожи…

- Да, да, да, вы правы, нужно посмотреть. Мы посмотрим, сделаем выводы, поговорим с игроком, который допустил эти ошибки. Это опытный игрок, он сам очень расстроен.

- Повлиял ли на результат короткий цикл подготовки команды?

- Если я сейчас начну оправдываться, говорить, что у меня не было времени… Я взял на себя роль и.о. главного тренера сборной. Я знал, на что я иду. Я должен полностью отвечать за сегодняшний результат. Выигрывает команда, проигрывает один человек. Это проиграл я.

- Почему вы отсеяли Степаненко и Зубкова из заявки на матч? И почему Малиновский и Цыганков не вышли в старте?

- Это было мое решение. Нам еще играть с Францией, должна быть ротация. Степаненко отравился, что-то съел. Вчера у него была температура 38,2 целый день. Поэтому он не играл, я его не включил в запас. А Зубков приехал очень поздно. Я перед ним извинился. Он последние игры совсем не играл за «Ференцварош».

- Фактор вратаря сборной Казахстана Покатилова. Он очень хорош в ближнем бою. И в первом матче было то же самое. Может, стоило против него по-другому играть? Может, нужно было бить издалека?

- Это нужно у футболистов спросить, вы же сейчас спрашиваете у меня, как нужно было бить. Это у футболистов нужно спрашивать. Они — профессиональные футболисты, они играют в великих клубах. Футболисту 27 лет, 30 лет — и за два дня научить его бить по воротам и забить гол Покатилову? Сейчас можно говорить все, что угодно. Забить в тот угол, в этот угол… Они что, не хотели? Они хотели забить, правильно? Сыграл удачно ваш вратарь.

- Удивил ли вас соперник стартовым составом и игрой?

- Да не удивил меня соперник ничем! Вы же были на стадионе, вы все видели. Я вас поздравляю, ребята, с хорошей ничьей и хорошей командой. Я считаю, что мы полностью переиграли вашу команду. Но нереализованные моменты… Вы же сами понимаете, что тренер не может забить мяч.

- Каково состояние Яремчука? Почему его рано заменили?

- Рома переболел, он сделал прививку от коронавируса у себя в клубе (в «Бенфике» — прим. ред.). Последнюю игру он не играл, у него поднялась температура, такие особенности организма. Он пропустил игру чемпионата, потренировался, поэтому ему было очень тяжело. Он мне еще в перерыве сказал, что долго не сможет играть.

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы ребята психологически восстановились к игре с Францией.