Казахстан
2 : 2
УКРАИНА
01.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александр ПЕТРАКОВ: «Это проиграл я. Но тренер не может сам забить мяч»

Наставник сборной Украины прокомментировал выездную ничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (2:2)

  • 01.09.2021 20:01
  • 12218 просмотров
  • 34 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Это проиграл я. Но тренер не может сам забить мяч»
© УАФ. Александр Петраков

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с Казахстаном (2:2) в поединке отбора на ЧМ-2022.

- Вы еще верите в выход сборной на чемпионат мира? Или после такого результата уже нет?
- Я еще верю. Это футбол, это спорт. Нужно играть до конца. Мы будем играть до конца. Вся команда расстроена. Я расстроен. Но мы будем играть до конца.

- Игры в Украине (1:1) и Казахстане (2:2) получились схожими. И там, и там Казахстан смог сыграть вничью на морально-волевых. Есть ли ощущение, что обе игры получились похожими?
- В принципе, да. Я же говорил комплименты вашей команде. Дисциплинированная, хорошая команда. И предупреждал своих футболистов, чтобы не растрачивали голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Допускать такие ошибки… Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И в концовке получить такой гол… Один, потом второй. Мы будем разбирать, спокойно поговорим с ребятами. Очень сильно расстроена вся команда. Мне надо их вывести из психологической ямы сейчас, поговорить с ними. Поэтому давайте побыстрее ваши вопросы, мне нужно идти к команде. Если возможно.

- Не повлиял быстрый гол сборной Украины на то, что команда поверила, что игра сделана?
- Нет, я думаю, что нет. Забили быстрый гол, еще были моменты, еще нужно было забивать, прибавить… Я об этом говорил, но услышан не был. Хотя, наверное, вы правы. Немного повлиял. Нужно было забивать. Вы же смотрели все футбол, правда? Столько голевых моментов… И так их растрачивать, играя на таком уровне, за национальные сборные… Никто не прощает. Так и получилось.

- Со стороны показалось, что два гола сборной Казахстана очень похожи…
- Да, да, да, вы правы, нужно посмотреть. Мы посмотрим, сделаем выводы, поговорим с игроком, который допустил эти ошибки. Это опытный игрок, он сам очень расстроен.

- Повлиял ли на результат короткий цикл подготовки команды?
- Если я сейчас начну оправдываться, говорить, что у меня не было времени… Я взял на себя роль и.о. главного тренера сборной. Я знал, на что я иду. Я должен полностью отвечать за сегодняшний результат. Выигрывает команда, проигрывает один человек. Это проиграл я.

- Почему вы отсеяли Степаненко и Зубкова из заявки на матч? И почему Малиновский и Цыганков не вышли в старте?
- Это было мое решение. Нам еще играть с Францией, должна быть ротация. Степаненко отравился, что-то съел. Вчера у него была температура 38,2 целый день. Поэтому он не играл, я его не включил в запас. А Зубков приехал очень поздно. Я перед ним извинился. Он последние игры совсем не играл за «Ференцварош».

- Фактор вратаря сборной Казахстана Покатилова. Он очень хорош в ближнем бою. И в первом матче было то же самое. Может, стоило против него по-другому играть? Может, нужно было бить издалека?
- Это нужно у футболистов спросить, вы же сейчас спрашиваете у меня, как нужно было бить. Это у футболистов нужно спрашивать. Они — профессиональные футболисты, они играют в великих клубах. Футболисту 27 лет, 30 лет — и за два дня научить его бить по воротам и забить гол Покатилову? Сейчас можно говорить все, что угодно. Забить в тот угол, в этот угол… Они что, не хотели? Они хотели забить, правильно? Сыграл удачно ваш вратарь.

- Удивил ли вас соперник стартовым составом и игрой?
- Да не удивил меня соперник ничем! Вы же были на стадионе, вы все видели. Я вас поздравляю, ребята, с хорошей ничьей и хорошей командой. Я считаю, что мы полностью переиграли вашу команду. Но нереализованные моменты… Вы же сами понимаете, что тренер не может забить мяч.

- Каково состояние Яремчука? Почему его рано заменили?
- Рома переболел, он сделал прививку от коронавируса у себя в клубе (в «Бенфике» — прим. ред.). Последнюю игру он не играл, у него поднялась температура, такие особенности организма. Он пропустил игру чемпионата, потренировался, поэтому ему было очень тяжело. Он мне еще в перерыве сказал, что долго не сможет играть.

Сделаю все, что от меня зависит, чтобы ребята психологически восстановились к игре с Францией.

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Источник — Sport.ua

(48 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 01.09.2021 21:17
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:46
    Где-то сидит и потирает руки один Андрей Николаевич, на которого зажлобили денег из заработанных 15 млн евро на Евро.
    А с ним караваев был не дном?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 01.09.2021 21:16
    +2
    Когда уже етих пид..ков напудреных начнут банально пизд..ть? Появится за 20 лет новый лужный или так гыгыканье с селфи и будет?
    Ссылка
    Obolon
    online
    Obolon, 01.09.2021 21:14
    0
    rasta13, 01.09.2021 21:03
    Шевченко вовремя ушел, он знал что эта квалификация проиграна и хотел уйти на хорошей ноте.
    Нет, ушел потому что нужно. Лутше уйти вовремя чем топить!
    Ссылка
    Obolon
    online
    Obolon, 01.09.2021 21:12
    0
    Cruijff, 01.09.2021 20:18
    Куди всі, туди і я - це про ватне нав'язане зросійщення, яким досі смакує половина України?
    Бля.. СЛАВА України! Де ви. Дн ти? Дивлюся гол, це добре! А нэ ну вас в рф
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 01.09.2021 21:11
    0
    Может тебе и не надо этого делать?
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 01.09.2021 21:06
    +1
    Владимир Пидвирный, 01.09.2021 20:51
    На Францію не виходьте, краще 0-3, ніж при грі 0-5 чи 0-6. Ви повні бездарі. Пазік довела цю убогу збірну до повного краху. Необхідна повна ротація команди, всіх в шию гнати разом з цим павелком.
    У вас завышенные требования к сборной, это футбол и сборная у нас не топовая что бы критиковать так как будто мы Франция проигравшая Сан Марино.
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 01.09.2021 21:06
    0
    rasta13, 01.09.2021 21:03
    Шевченко вовремя ушел, он знал что эта квалификация проиграна и хотел уйти на хорошей ноте.
    100 процыков и потихому ретировался.
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 01.09.2021 21:04
    +2
    ...жалко, ведь очень нужна была победа,а теперь ща начнут сопли разводить.....
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 01.09.2021 21:04
    +2
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 20:33
    ПЕТРАКОВ Не Пугай меня!!!
    А то я задумался.
    А где мы ВООБЩЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ в оставшихся матчах ?
    Та да, финны и боснийцы точно не слабее будут
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    rasta13
    rasta13, 01.09.2021 21:03
    -1
    Шевченко вовремя ушел, он знал что эта квалификация проиграна и хотел уйти на хорошей ноте.
    Ссылка
    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 21:02
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    PETP0, 01.09.2021 20:57
    Когда уже на этом сайте начнут банить ватных кацапских маргиналов?
    В чём я не прав ?
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    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 21:00
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Тренер ни причём!!!!! Просто в сборной одни зiрки,с миллионными контраттоми, им на эту Украину насрать, как и шеве ,только суммы с 6 нулями в голове..
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 01.09.2021 20:57
    +2
    Serjei Klimov, 01.09.2021 20:54
    Все блять ножки убирают,боятся, а Казахи- бойцы,уважуха,Хохлов с гамном смешали,
    Когда уже на этом сайте начнут банить ватных кацапских маргиналов?
    Ссылка
    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 20:54
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Все блять ножки убирают,боятся, а Казахи- бойцы,уважуха,Хохлов с гамном смешали,
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 01.09.2021 20:51
    +1
    На Францію не виходьте, краще 0-3, ніж при грі 0-5 чи 0-6. Ви повні бездарі. Пазік довела цю убогу збірну до повного краху. Необхідна повна ротація команди, всіх в шию гнати разом з цим павелком.
    Ссылка
    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 20:50
    0
    Комментарий свернут. Показать
    От французов 4 получим ,и всем насрать, они же чемпионы,по клубам разъедутся и всем на всё насрать в сборную отдыхать приезжают, звёзды твою мать ....и послать некого,а что вы выиграли ,Козлы блять...
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 20:49
    +1
    Не виноватая я!! Я не ставил на игру дырявого Караваева!!! Он сам ко мне пришел!!!! И Пятов кстати тоже
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.09.2021 20:46
    -2
    Где-то сидит и потирает руки один Андрей Николаевич, на которого зажлобили денег из заработанных 15 млн евро на Евро.
    Ссылка
    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 20:44
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Кто скажет что я не прав???? У всех всё заебись с баблом ! Ни кто в сборной выкладываться не будет!!!!!!?
    Ссылка
    Serjei Klimov
    Serjei Klimov, 01.09.2021 20:41
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Дебилы бл.ть, куда не плюнь одни звёзды,с миллионными контраттоми , та им пох. Й,на всё, главное в клубах бабло капает,в сборную на отъебись приезжают, главное травму не получить ,чтоб в клубе в бабках не потерять,в сборной никто в подкаты не идёт....
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