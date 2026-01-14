Миколенко собирается подписать топовый клуб. Речь не о Ювентусе

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко привлекает внимание нескольких немецких клубов.

По информации немецких СМИ, в подписании 26-летнего футболиста заинтересовала дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт». Соглашение между Виталием и английским клубом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том. что Миколенко привлекает внимание титулованного гранда.