Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ

Украинский специалист Сергей Ребров разорвал контракт с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ, информирует Футбол News.

47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.

Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что ему даже не предлагали возглавить национальную команду, а Ребров изначально был приоритетным вариантом.

Также Маркевич объявил об уходе с поста председателя комитета национальных сборных УАФ, в котором проработал 5 лет.