Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ

47-летний специалист, скорее всего, подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1

  • 07.08.2021 20:23
  • 7455 просмотров
  • 33 комментария
Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ
© Instagram. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров разорвал контракт с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ, информирует Футбол News.

47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.

Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что ему даже не предлагали возглавить национальную команду, а Ребров изначально был приоритетным вариантом.

Также Маркевич объявил об уходе с поста председателя комитета национальных сборных УАФ, в котором проработал 5 лет.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 22:08
    0
    Это радует.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 07.08.2021 22:06
    0
    Boss, 07.08.2021 21:05
    Кто тебе ущербное дал право определять тут кто кацап кто Украинец.
    Я Украинец!! Харьковчанин.
    А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
    Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
    Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
    чего кипишь? после того как ты про Реброва сказал "не пойми кого" вполне логично что тебя будут помоями обливать, ведь ты другого не заслуживаешь
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 07.08.2021 21:58
    0
    Ну, так себе решение..
    Если , конечно, не утка.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 07.08.2021 21:55
    +1
    Иван Иванов, 07.08.2021 21:40
    Я конечно только рад, но Серёга с арабами не красиво поступает
    Для красивых поступков с арабами- это к Меркель ...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 07.08.2021 21:53
    0
    Trollface, 07.08.2021 21:28
    Маркевич в унитаз попасть не может. Какая сборная.
    Вот это у вас инсайды
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.08.2021 21:49
    +1
    Иван Иванов, 07.08.2021 21:40
    Я конечно только рад, но Серёга с арабами не красиво поступает
    Арабы сами настояли, чтобы в контракте был разрыв контракта по желанию любой стороны. Так что все согласно буквы закона.
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 07.08.2021 21:40
    -1
    Я конечно только рад, но Серёга с арабами не красиво поступает
    Ссылка
    simon andre
    online
      simon andre, 07.08.2021 21:34
    -1
    Boss, 07.08.2021 21:05
    Кто тебе ущербное дал право определять тут кто кацап кто Украинец.
    Я Украинец!! Харьковчанин.
    А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
    Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
    Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
    Ребров скорей всего будет тренером сборной а ты не понятно кто но не босс а отсосс .
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 07.08.2021 21:28
    +2
    Маркевич в унитаз попасть не может. Какая сборная.
    Ссылка
    Boss
      Boss, 07.08.2021 21:05
    0
    Анат Ващ, 07.08.2021 21:01
    Boss в перекладі Гівно, чи просто російська гидота?!! Щиро дякую за відповідь цапи... Успіхів Сергію на новій посаді Не кожен би відмовився мульйонів заради роботи в збірній. Заткніть пельку кацапури, у вас є своя жертва, обсирайтеся далі, чаморні...
    Кто тебе ущербное дал право определять тут кто кацап кто Украинец.
    Я Украинец!! Харьковчанин.
    А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
    Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
    Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
    Ссылка
    Анат Ващ
    online
      Анат Ващ, 07.08.2021 21:01
    +1
    Boss в перекладі Гівно, чи просто російська гидота?!! Щиро дякую за відповідь цапи... Успіхів Сергію на новій посаді Не кожен би відмовився мульйонів заради роботи в збірній. Заткніть пельку кацапури, у вас є своя жертва, обсирайтеся далі, чаморні...
    Ссылка
    Boss
      Boss, 07.08.2021 20:59
    -3
    fedd1979, 07.08.2021 20:57
    Хто такий Шевченко, щоб казати, що Ребров - крок назад? Тут я не так за Реброва (чемпіонства в Україні, Угорщина та СА - так собі досягнення, як на мене), як проти Шевченка, якого вважаю так собі "спеціалістом".
    Так я и говорю что Шева не специалист. А свадебный генерал.
    Сборной руководил Тассоти
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 07.08.2021 20:57
    0
    Boss, 07.08.2021 20:49
    Хочу ошибаться что Ребров это шаг назад для сборной, но если он каким то чудом даст результат.
    Я тут прилюдно извенюсь, и напишу что ошибался
    Хто такий Шевченко, щоб казати, що Ребров - крок назад? Тут я не так за Реброва (чемпіонства в Україні, Угорщина та СА - так собі досягнення, як на мене), як проти Шевченка, якого вважаю так собі "спеціалістом".
    Ссылка
    Boss
      Boss, 07.08.2021 20:49
    -10
    Хочу ошибаться что Ребров это шаг назад для сборной, но если он каким то чудом даст результат.
    Я тут прилюдно извенюсь, и напишу что ошибался
    Ссылка
    Boss
      Boss, 07.08.2021 20:48
    -10
    Ребров это худшее назначение на пост главного тренера сборной.
    Вы ещё вспомните что я писал тут.
    Пи...з.дец сборной
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 07.08.2021 20:47
    0
    Archie FireLion, 07.08.2021 20:45
    А в понедельник такой Павелко заявляет: Ротань - новый главный тренер сборной. ))
    Это был бы мега-троллинг всех времен и народов.
    Це був би не тролінг, а знущання над вболівальниками
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 07.08.2021 20:45
    0
    А в понедельник такой Павелко заявляет: Ротань - новый главный тренер сборной. ))
    Это был бы мега-троллинг всех времен и народов.
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 07.08.2021 20:44
    -3
    Boss, 07.08.2021 20:42
    А при чем тут Шева?
    Шева был свадебным генералом, по факту главный был Тасотти.
    Но у Шевы был топовый тренерский штаб.
    А какой штаб у Реброва?
    В смислі до чого тут шева? Так просто порівнюю, аналізуючи гру Реброва в клубах, яких він грав.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:43
    -5
    euro2012_za_2012euro, 07.08.2021 20:38
    Будет совмещать
    Из этого ничего хорошего не выйдет
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:42
    -2
    Из этого ничего хорошего не выйдет...
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