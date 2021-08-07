Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ

Украинский специалист Сергей Ребров разорвал контракт с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ, информирует Футбол News.
47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.
Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что ему даже не предлагали возглавить национальную команду, а Ребров изначально был приоритетным вариантом.
Также Маркевич объявил об уходе с поста председателя комитета национальных сборных УАФ, в котором проработал 5 лет.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я Украинец!! Харьковчанин.
А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
Если , конечно, не утка.
Я Украинец!! Харьковчанин.
А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
Я Украинец!! Харьковчанин.
А из-за таких сволочей как ты у нас такой бардак в стране.
Это спортивный сайт, пишем тут все по теме футбола.
Я за нашу сборную болею и переживаю, но когда назначают на пост главного тренера не пойми кого, меня это не устраивает.
Сборной руководил Тассоти
Я тут прилюдно извенюсь, и напишу что ошибался
Я тут прилюдно извенюсь, и напишу что ошибался
Вы ещё вспомните что я писал тут.
Пи...з.дец сборной
Это был бы мега-троллинг всех времен и народов.
Это был бы мега-троллинг всех времен и народов.
Шева был свадебным генералом, по факту главный был Тасотти.
Но у Шевы был топовый тренерский штаб.
А какой штаб у Реброва?
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