ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?
Президент УАФ подписал договор про сотрудничество с министерством
В Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава Минмолодьспорта Матвей Бидный, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и директор государственного учреждения «Спорт для всех» Андрей Ребрина.
Во время встречи участники обсудили развитие футбола в Украине и подписали документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.
Глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный и президент УАФ Андрей Шевченко подписали договор о сотрудничестве между УАФ и Минмолодьспортом, а также меморандум о сотрудничестве и обмене информацией между УАФ и Минмолодьспортом.
При подписании документов участники встречи акцентировали внимание на сотрудничестве в рамках платформы добропорядочности. Эта инициатива поможет обеспечить честность в спорте и предотвратить манипуляции.
Андрей Шевченко поблагодарил за поддержку руководителя Минмолодьспорта и отметил квалификацию двух юношеских сборных и национальной команды на чемпионаты Европы. А также подчеркнул, что впервые в истории нынешним летом мужская сборная Украины примет участие в футбольном турнире летней Олимпиады.
Также во время встречи президент УАФ и директор ГУ Спорт для всех подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над привлечением как можно большего количества украинцев к спортивным мероприятиям и популяризацией футбола.
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