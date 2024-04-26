ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?

В Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава Минмолодьспорта Матвей Бидный, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и директор государственного учреждения «Спорт для всех» Андрей Ребрина.

Во время встречи участники обсудили развитие футбола в Украине и подписали документы, которые помогут сделать спорт более массовым и честным.

Глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный и президент УАФ Андрей Шевченко подписали договор о сотрудничестве между УАФ и Минмолодьспортом, а также ⁠меморандум о сотрудничестве и обмене информацией между УАФ и Минмолодьспортом.

При подписании документов участники встречи акцентировали внимание на сотрудничестве в рамках платформы добропорядочности. Эта инициатива поможет обеспечить честность в спорте и предотвратить манипуляции.

Андрей Шевченко поблагодарил за поддержку руководителя Минмолодьспорта и отметил квалификацию двух юношеских сборных и национальной команды на чемпионаты Европы. А также подчеркнул, что впервые в истории нынешним летом мужская сборная Украины примет участие в футбольном турнире летней Олимпиады.

Также во время встречи президент УАФ и директор ГУ Спорт для всех подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над привлечением как можно большего количества украинцев к спортивным мероприятиям и популяризацией футбола.