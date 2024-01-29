ФОТО. Андрей Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта

В Доме футбола в Киеве прошли две встречи президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Глава УАФ пообщался с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

Руководители УАФ, Минмолодежьспорта и НОК обсудили сотрудничество по развитию футбола в Украине.

Отдельное внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в частности, подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.