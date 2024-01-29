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  4. ФОТО. Андрей Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 21:31 | Обновлено 29 января 2024, 21:35
1177
3

ФОТО. Андрей Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта

Руководители УАФ, Минспорта и НОК обсудили развитие футбола в Украине

29 января 2024, 21:31 | Обновлено 29 января 2024, 21:35
1177
3
ФОТО. Андрей Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта
УАФ. Шевченко и Гутцайт

В Доме футбола в Киеве прошли две встречи президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Глава УАФ пообщался с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

Руководители УАФ, Минмолодежьспорта и НОК обсудили сотрудничество по развитию футбола в Украине.

Отдельное внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в частности, подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.

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Украинская ассоциация футбола Министерство молодежи и спорта НОК Украины Андрей Шевченко Вадим Гутцайт Матвей Бидный фото
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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oldman
Тепер вже і сліпому зрозуміло з якого боку Андрюша прийшов.
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+3
a.fedorenko1953
Вата з ватою домовляються.
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+2
c_a_p2
Зустрілись два інтелектуали... 
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0
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