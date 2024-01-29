ФОТО. Андрей Шевченко провел встречи с Гутцайтом и главой Минспорта
Руководители УАФ, Минспорта и НОК обсудили развитие футбола в Украине
В Доме футбола в Киеве прошли две встречи президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.
Глава УАФ пообщался с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.
Руководители УАФ, Минмолодежьспорта и НОК обсудили сотрудничество по развитию футбола в Украине.
Отдельное внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в частности, подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.
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