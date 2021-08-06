Ребров подпишет контракт на два года

Стали известны детали контракта Сергея Реброва с УАФ

  • 06.08.2021 23:14
  • 1222 просмотра
  • 3 комментария
Ребров подпишет контракт на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новым тренером сборной Украины станет бывший наставник «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцвароша» Сергей Ребров. Эту информацию подтвердили Sport.ua источники в Доме футбола. 47-летний наставник договорился о разрыве контракта с «Аль-Айн» и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины.

По нашей информации, Ребров подпишет контракт по схеме «2+1». Таким образом, специалист будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончания отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Отметим, что ранее была информация о том, что Мирон Маркевич, который также был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной, хотел контракт на три года, но ему предлагали соглашение до конца года.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitason
    online
      Vitason, 06.08.2021 23:30
    0
    Красавец,бросает шейхов и возвращается в свою Украину,вот это поступок ,понимая что решить задачу выхода на ЧМ будет очень сложно но он бросает вызов в первую очередь себе! Патриот!
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 06.08.2021 23:27
    -1
    Станіславович поміняв трошки більше бабла хз де, на трошки менше бабла але дома, десь так, молодчинка, удачі!!!
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    slafko
      slafko, 06.08.2021 23:24
    -3
    Лучше поведайте на каких условиях он расстается с Аль-Айном раз "наша информация" на столько осведомлена.
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