Ребров подпишет контракт на два года

Новым тренером сборной Украины станет бывший наставник «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцвароша» Сергей Ребров. Эту информацию подтвердили Sport.ua источники в Доме футбола. 47-летний наставник договорился о разрыве контракта с «Аль-Айн» и уже в понедельник будет представлен в качестве наставника сборной Украины.

По нашей информации, Ребров подпишет контракт по схеме «2+1». Таким образом, специалист будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончания отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Отметим, что ранее была информация о том, что Мирон Маркевич, который также был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной, хотел контракт на три года, но ему предлагали соглашение до конца года.