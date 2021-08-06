СМИ: Ребров договорился об уходе из Аль-Айна и возглавит сборную Украины

По информации meta-ratings.com.ua, Сергей Ребров договорился с руководством клуба «Аль-Айна» о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины.

Официальный сайт «Аль-Айна» пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.

Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.

Ранее 6 августа стало известно о том, что Мирон Маркевич не договорился с УАФ о работе со сборной.

Это оставляет не так много вариантов: Сергей Ребров, Алексей Михайличенко или иностранный специалист.