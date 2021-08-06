СМИ: Ребров договорился об уходе из Аль-Айна и возглавит сборную Украины

По информации meta-ratings.com.ua, Сергей Ребров договорился с руководством клуба «Аль-Айна» о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины.
Официальный сайт «Аль-Айна» пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.
Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.
Ранее 6 августа стало известно о том, что Мирон Маркевич не договорился с УАФ о работе со сборной.
Это оставляет не так много вариантов: Сергей Ребров, Алексей Михайличенко или иностранный специалист.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А там вже по результату давати новий контракт
І цікаво як ЗМІ з Шеви зробили топ тренера який має тренерувати Мілан, а з Реброва який доказав чого вартий без Рауля в середняка
Мюллер сказал Штирлицу:
""Верить никому нельзя, даже себе. Мне - можно.""
еееееееееееет...только не это...
еееееееееееет...только не это...
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