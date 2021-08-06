СМИ: Ребров договорился об уходе из Аль-Айна и возглавит сборную Украины

Сергей Ребров готов продолжить работу Андрея Шевченко

  • 06.08.2021 22:15
  • 8658 просмотров
  • 24 комментария
СМИ: Ребров договорился об уходе из Аль-Айна и возглавит сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации meta-ratings.com.ua, Сергей Ребров договорился с руководством клуба «Аль-Айна» о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины.

Официальный сайт «Аль-Айна» пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.

Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.

Ранее 6 августа стало известно о том, что Мирон Маркевич не договорился с УАФ о работе со сборной.

Это оставляет не так много вариантов: Сергей Ребров, Алексей Михайличенко или иностранный специалист.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
      lenares85, 06.08.2021 23:28
    0
    думаю нужно ставить Петракова , Ребров с Динамо что то не сильно получалось и этот Рауль ег опреследовал постоянно
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    POWER
    online
      POWER, 06.08.2021 23:22
    0
    нормально!
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    Vitason
    online
      Vitason, 06.08.2021 23:16
    +1
    Ребруха ждём тебя с нашим футболом ,который подходит нашему менталитету ! Современный наш футбол, больше физики ,мастерства конечно,а у нас есть такие отдельные футболисты и самоотдачи и борьбы на каждом участке поля,знаю что ты понимаешь и знаешь как и с кого лепить достойную сильную сборную!! Ласкаво просимо!!
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    zzg77
    online
      zzg77, 06.08.2021 23:15
    0
    Не против Реброва, тем более у него есть результаты тренерской карьеры, но хотелось бы попробовать Скрипника.
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    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 06.08.2021 23:13
    0
    нафіга контракти существуют, шо можна положити на контракт і піти на другу працю. хто неустойку буде платити,???? статейка розрахована на лохив.
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    zzg77
    online
      zzg77, 06.08.2021 23:11
    -1
    А Мирон пусть едет в Эмираты, если, конечно возьмут.
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    BekXanov
      BekXanov, 06.08.2021 23:07
    +5
    Тарас Чубак, 06.08.2021 22:35
    Ну взагалі результат і у Шеви є, а досвід за збірну трохи інша справа. Але якщо це правда то це найкращий варіант
    У Шевченко нет своих результатов.Весь результат это его помощники.Индивидуально Шевченко пока не существует.Возмёт клуб там уже будет видно.
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    chehcr7rm
      chehcr7rm, 06.08.2021 23:00
    +2
    В Петрикова нині дн, зробіть подарок людині. В грошах обійдеться дуже дешево, і закрити відбір на ЧС не по стидається.
    А там вже по результату давати новий контракт
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    chehcr7rm
      chehcr7rm, 06.08.2021 22:57
    +7
    Ребров топ тренер з українців. Дуже імпонує, адекватний дядько, і за себе стоїть і результат дає. Але шкода шо з Арабів вернеться. Серозні гроші не заробить там, і не факт що знову покличуть. А збірну він ще б встиг потренервувати.
    І цікаво як ЗМІ з Шеви зробили топ тренера який має тренерувати Мілан, а з Реброва який доказав чого вартий без Рауля в середняка
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    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 06.08.2021 22:55
    +1
    Будемо сподіватися що це правда. Ребров - тренер на роки, з ним збірна може прогресувати.
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 06.08.2021 22:50
    0
    didin87, 06.08.2021 22:20
    верить никому нельзя. это был бы лучший вариант для СБУ
    фильм "17 мгновений весны".
    Мюллер сказал Штирлицу:
    ""Верить никому нельзя, даже себе. Мне - можно.""
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    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 06.08.2021 22:49
    +6
    Це був би ідеальний варіант в даній ситуації. Дуже імпонує Ребров, як тренер, та й як людина теж. Згоден з тими хто написав, що він, напевно, навіть сильніший фахівець на сьогоднішній день ніж Шевченко. Тримаю кулаки, що б ця інформація виявилась достовірною..
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.08.2021 22:40
    -1
    Значит такой контракт с арабами....
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 06.08.2021 22:39
    +4
    CheMP, 06.08.2021 22:34
    неееееееееееееееееееееееееееееееееееее
    еееееееееееет...только не это...
    ти неадекватний?
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.08.2021 22:36
    +8
    Очень хочется в эту новость верить. А то эта сладкая парочка (Павелко и Блохин) на матче Колоса, заставляет нервничать
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 06.08.2021 22:35
    0
    BekXanov, 06.08.2021 22:33
    Хмм Ребров он доказал что он профи тренер и в Венгрии и в арабов.Притом без топ игроков.В отличии от Шевченка у него есть опыт и резултаты.Одно дело клуб другое дело сборная.Ну это лучше чем Маркевич и Лёсик.
    Ну взагалі результат і у Шеви є, а досвід за збірну трохи інша справа. Але якщо це правда то це найкращий варіант
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 06.08.2021 22:34
    -12
    неееееееееееееееееееееееееееееееееееее
    еееееееееееет...только не это...
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    BekXanov
      BekXanov, 06.08.2021 22:33
    +4
    Хмм Ребров он доказал что он профи тренер и в Венгрии и в арабов.Притом без топ игроков.В отличии от Шевченка у него есть опыт и резултаты.Одно дело клуб другое дело сборная.Ну это лучше чем Маркевич и Лёсик.
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    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 06.08.2021 22:32
    +3
    Отличная новость
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    ass36
    online
      ass36, 06.08.2021 22:28
    -4
    А зря зачем лезть в это болото, не те уж времена, нет классных украинских игроков которые могли бы постоять за страну, с кого лепить? Евро показало что мы не слабей Швеции, ну зато как далеки от Австрии и Англии. Ребров думает что на дворе 90х.
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