Источник: Маркевич не возглавит сборную Украины

По информации журналиста Игоря Бурбаса, встреча президента УАФ Андрея Павелко и Мирона Маркевича по поводу работы со сборной Украины завершилась без успеха.
Ранее сообщалось, что Маркевич хочет контракт на 3 года, тогда как ему предлагают соглашение только до завершения отбора ЧМ-2022.
Вероятно, пока стороны не договорились и УАФ будет рассматривать другие варианты.
В СМИ назывались фамилии Сергея Реброва, который работает с «Аль-Айном», а также Алексея Михайличенко. Он сейчас как раз трудится в УАФ.
Кроме того, румынские СМИ указывают на возможность назначения Мирчи Луческу.
Решение должно быть принято 9 августа.
Источник — Twitter
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Конечно шучу, не дай Бог такому случится, уж лучше из тех кандидатур, кто остался - Ребров, но у него трудности с арабским клубом
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