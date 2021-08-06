Источник: Маркевич не возглавит сборную Украины

Кто тогда - Михайличенко, Ребров или иностранец?

  • 06.08.2021 21:45
  • 2195 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Маркевич не возглавит сборную Украины
© fcrukh.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, встреча президента УАФ Андрея Павелко и Мирона Маркевича по поводу работы со сборной Украины завершилась без успеха.

Ранее сообщалось, что Маркевич хочет контракт на 3 года, тогда как ему предлагают соглашение только до завершения отбора ЧМ-2022.

Вероятно, пока стороны не договорились и УАФ будет рассматривать другие варианты.

В СМИ назывались фамилии Сергея Реброва, который работает с «Аль-Айном», а также Алексея Михайличенко. Он сейчас как раз трудится в УАФ.

Кроме того, румынские СМИ указывают на возможность назначения Мирчи Луческу.

Решение должно быть принято 9 августа.

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 06.08.2021 22:00
    0
    Никто не хочет этих додиков бездарных тренировать!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.08.2021 21:55
    0
    Ротаня не забудьте, он давно уже перерос уровень молодёжки, а Михайличенко пусть идёт к нему помощником.
    Конечно шучу, не дай Бог такому случится, уж лучше из тех кандидатур, кто остался - Ребров, но у него трудности с арабским клубом
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 06.08.2021 21:55
    0
    Кого угодно, но только не Лёсика
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 06.08.2021 21:55
    +2
    Отлично! Но если будет Миха, это будет лютейший трешак!
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    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 06.08.2021 21:49
    +6
    Надеюсь,что насчёт Михайличенко просто шутка
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    John Jarvis
      John Jarvis, 06.08.2021 21:49
    -1
    Старий пердун охуїв?!!
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