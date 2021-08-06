Источник: Маркевич не возглавит сборную Украины

По информации журналиста Игоря Бурбаса, встреча президента УАФ Андрея Павелко и Мирона Маркевича по поводу работы со сборной Украины завершилась без успеха.

Ранее сообщалось, что Маркевич хочет контракт на 3 года, тогда как ему предлагают соглашение только до завершения отбора ЧМ-2022.

Вероятно, пока стороны не договорились и УАФ будет рассматривать другие варианты.

В СМИ назывались фамилии Сергея Реброва, который работает с «Аль-Айном», а также Алексея Михайличенко. Он сейчас как раз трудится в УАФ.

Кроме того, румынские СМИ указывают на возможность назначения Мирчи Луческу.

Решение должно быть принято 9 августа.