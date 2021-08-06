Румынские СМИ: Луческу может возглавить сборную Украины, а Хаджи – Динамо

Румынский сайт sport.ro сообщил новость о том, что 76-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу – первый номер в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера сборной Украины.

Главным претендентом на пост главного тренера киевского «Динамо» в румынском СМИ называют Георге Хаджи, который сейчас возглавляет румынский «Фарул».

Место коуча сборной Украины стало вакантным после того, как у Андрея Шевченко завершился контракт. Ранее главными кандидатами в наставники сине-желтой команды назывались Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый тренерский штаб сборной Украины будет назван в понедельник, 9 августа.

Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1