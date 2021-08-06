Румынские СМИ: Луческу может возглавить сборную Украины, а Хаджи – Динамо

В Румынии пишут, что Мирча Луческу – первый номер в шорт-листе кандидатов

  • 06.08.2021 18:40
  • 752 просмотра
  • 7 комментариев
Румынские СМИ: Луческу может возглавить сборную Украины, а Хаджи – Динамо
© sport.ro. Луческу и Хаджи

Румынский сайт sport.ro сообщил новость о том, что 76-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу – первый номер в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера сборной Украины.

Главным претендентом на пост главного тренера киевского «Динамо» в румынском СМИ называют Георге Хаджи, который сейчас возглавляет румынский «Фарул».

Место коуча сборной Украины стало вакантным после того, как у Андрея Шевченко завершился контракт. Ранее главными кандидатами в наставники сине-желтой команды назывались Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый тренерский штаб сборной Украины будет назван в понедельник, 9 августа.

Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1

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Источник — Sport.ro

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 06.08.2021 18:53
    0
    Это типа СПИД инфо? "Вши съели пограничника"
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 06.08.2021 18:51
    +2
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 06.08.2021 18:50
    +5
    Румунські ЗМІ: Луческу може очолити збірну Марсу, а Хаджі – Реал
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.08.2021 18:49
    +1
    Как и Турцию опустит сборную Украины. Это средний тренер .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.08.2021 18:46
    +3
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:45
    -1
    Да пусть уже на два фронта тренирует
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 06.08.2021 18:43
    +4
    Ссылка
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