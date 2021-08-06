Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1

Игорь Бурбас рассказал подробности о возможном назначении тренера сборной

  • 06.08.2021 16:17
  • 1986 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о возможном назначении Мирона Маркевича тренером сборной Украины:

«Пока ситуация с Ребровым подвисла на несколько дней, у Павелко сегодня первая очная встреча с Маркевичем.

Стороны обсудят все возможные гипотетические варианты работы коуча в сборной. Рабочий вариант контракта будет рассматриваться по схеме 1+1».

Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ

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(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jop12
    online
      Jop12, 06.08.2021 17:13
    0
    Маркевич это сила ))если он будет главный ,а он будет,даже с ФК Мариуполь будут играть в сборной ,ну не игроки с мусорки кипрской))
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.08.2021 17:10
    -2
    Это жопа.
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 17:08
    -1
    Alexander Киев, 06.08.2021 16:58
    Читал слухи.. говорят, Луческу будет за рулем
    Старый румын повязан контрактом с младшим. Расторжение - это как попытка к бегству: депортация в Румынию, замораживание личных счетов в банках, развод с женой
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.08.2021 16:58
    0
    Читал слухи.. говорят, Луческу будет за рулем
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 06.08.2021 16:58
    +1
    Лучше уж Маркевич, чем Михайличенко
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 06.08.2021 16:57
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 16:28
    1+1 это нормально, потому что нет результата пока пока.
    Вышли на ЧМ пожалуйста продлили.
    Плюс освобождается в 2022 году Скрипник, и будет возможность сторговать Реброва.
    За такое, я за. По крайней мере это логично.
    Браво, очень здравое рассуждение, котороя я поддерживаю
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    SuperleagueUkraine
      SuperleagueUkraine, 06.08.2021 16:54
    0
    Ёкарный Бабай, 06.08.2021 16:44
    Если будет Мирон, то посмотрим, где игроков он будет брать.
    2020 год:
    МАРКЕВИЧ: «Кто у Динамо будет играть, если продать Цыганкова и Вербича?»
    МАРКЕВИЧ: «Динамо потрібні нові власники. І все починати з нуля»
    МАРКЕВИЧ: «Динамо сейчас серьезно недоукомплектовано»
    МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»
    А когда он это говорил разве так не было? Это еще до прихода цыгана он говорил, а тогда реально особо никто не раскрылся. Единственное это он про Миколенко забыл, он и до цыгана играл хорошо.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.08.2021 16:44
    0
    Если будет Мирон, то посмотрим, где игроков он будет брать.
    2020 год:
    МАРКЕВИЧ: «Кто у Динамо будет играть, если продать Цыганкова и Вербича?»
    МАРКЕВИЧ: «Динамо потрібні нові власники. І все починати з нуля»
    МАРКЕВИЧ: «Динамо сейчас серьезно недоукомплектовано»
    МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 06.08.2021 16:37
    -1
    Ждём назначения Мирона Богдановича.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 06.08.2021 16:34
    +1
    Олег Мандрівник, 06.08.2021 16:21
    А почему 1+1, а не ICTV или ТЭТ?
    Тому що Пінчук до футболу має мало відношення!!!
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 16:28
    +2
    1+1 это нормально, потому что нет результата пока пока.
    Вышли на ЧМ пожалуйста продлили.
    Плюс освобождается в 2022 году Скрипник, и будет возможность сторговать Реброва.
    За такое, я за. По крайней мере это логично.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 06.08.2021 16:21
    0
    А почему 1+1, а не ICTV или ТЭТ?
    Ссылка
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