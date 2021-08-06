Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о возможном назначении Мирона Маркевича тренером сборной Украины:

«Пока ситуация с Ребровым подвисла на несколько дней, у Павелко сегодня первая очная встреча с Маркевичем.

Стороны обсудят все возможные гипотетические варианты работы коуча в сборной. Рабочий вариант контракта будет рассматриваться по схеме 1+1».

Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ