Источник: Павелко встретится с Маркевичем, обсудят контракт по схеме 1+1

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о возможном назначении Мирона Маркевича тренером сборной Украины:
«Пока ситуация с Ребровым подвисла на несколько дней, у Павелко сегодня первая очная встреча с Маркевичем.
Стороны обсудят все возможные гипотетические варианты работы коуча в сборной. Рабочий вариант контракта будет рассматриваться по схеме 1+1».
Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ
Поки ситуація із Ребровим підвисла на кілька днів, у Павелка сьогодні перша очна зустріч із Маркевичем. Сторони обговорять усі можливі гіпотетичні варіанти роботи коуча у збірній. Робочий варіант контракту розглядатиметься за схемою 1+1.— Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021
Источник — Twitter
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Вышли на ЧМ пожалуйста продлили.
Плюс освобождается в 2022 году Скрипник, и будет возможность сторговать Реброва.
За такое, я за. По крайней мере это логично.
2020 год:
МАРКЕВИЧ: «Кто у Динамо будет играть, если продать Цыганкова и Вербича?»
МАРКЕВИЧ: «Динамо потрібні нові власники. І все починати з нуля»
МАРКЕВИЧ: «Динамо сейчас серьезно недоукомплектовано»
МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»
2020 год:
МАРКЕВИЧ: «Кто у Динамо будет играть, если продать Цыганкова и Вербича?»
МАРКЕВИЧ: «Динамо потрібні нові власники. І все починати з нуля»
МАРКЕВИЧ: «Динамо сейчас серьезно недоукомплектовано»
МАРКЕВИЧ: «Кто сейчас маразматик? От Динамо осталось только название»
Вышли на ЧМ пожалуйста продлили.
Плюс освобождается в 2022 году Скрипник, и будет возможность сторговать Реброва.
За такое, я за. По крайней мере это логично.
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