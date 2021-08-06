Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ

Главным претендентом занять вакантную должность после ухода Андрея Шевченко остается Сергей Ребров. Однако он связан контрактом с ФК «Аль-Айн» из ОАЭ и руководство УАФ предоставило ему возможность до 8 августа включительно разорвать соглашение с клубом.

Вполне возможно, что Ребров решит этот вопрос и раньше. Если же возникнут неразрешимые проблемы, тогда УАФ сосредоточится на кандидатуре Мирона Маркевича - главы Комитета сборных УАФ.

По имеющейся информации, сегодня он прилетел в Киев на предварительные переговоры. Сообщалось, что специалист согласится принять сборную на постоянной основе на три года без приставки «временщика».

Напомним, что свой следующий матч национальная сборная Украины проведет уже 1 сентября - с Казахстаном в отборочном цикле чемпионата мира.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда сборная Украины получит нового главного тренера.