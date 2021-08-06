Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ

Близится развязка с назначением наставника главной команды страны

  • 06.08.2021 15:08
  • 2080 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Маркевич прилетел в Киев для встречи с руководством УАФ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Главным претендентом занять вакантную должность после ухода Андрея Шевченко остается Сергей Ребров. Однако он связан контрактом с ФК «Аль-Айн» из ОАЭ и руководство УАФ предоставило ему возможность до 8 августа включительно разорвать соглашение с клубом.

Вполне возможно, что Ребров решит этот вопрос и раньше. Если же возникнут неразрешимые проблемы, тогда УАФ сосредоточится на кандидатуре Мирона Маркевича - главы Комитета сборных УАФ.

По имеющейся информации, сегодня он прилетел в Киев на предварительные переговоры. Сообщалось, что специалист согласится принять сборную на постоянной основе на три года без приставки «временщика».

Напомним, что свой следующий матч национальная сборная Украины проведет уже 1 сентября - с Казахстаном в отборочном цикле чемпионата мира.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда сборная Украины получит нового главного тренера.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 06.08.2021 15:55
    0
    откуда он прилетел?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.08.2021 15:52
    0
    А ще не так давно Ребров говорив що не хоче підсижувати Шевченка, не міг вже Андрій Миколайович Станіславичу подзвонити і попередити щоб не спішив в той Аль-Айн рипатись, ну тепер Мирон у руля буде
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 06.08.2021 15:47
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 15:32
    А как он прилетел если он в уаф работает?))))))
    у Вас помилка в одному слові - він там не працює, він там зарплату отримує)))))
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 15:45
    +1
    DK1961, 06.08.2021 15:38
    Ну в личном самолёте из Дома футбола вылетел в Жуляны, а оттуда в Борисполь... как то так видимо
    Ей богу ше голуби летают
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    gajvir
      gajvir, 06.08.2021 15:40
    0
    Три змарнованих роки збірної (((( . В 2024 прийдеться починати з руїн.
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    DK1961
    online
      DK1961, 06.08.2021 15:38
    +2
    Ну в личном самолёте из Дома футбола вылетел в Жуляны, а оттуда в Борисполь... как то так видимо
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    Taykitanin
      Taykitanin, 06.08.2021 15:37
    +2
    Контракт з Маркевичем підписувати на тих же умовах, від яких відмовився Шева, інакше виглядатиме як спланована акція - пониження зарплат штабу Шеви і злив Реброва.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 06.08.2021 15:37
    +5
    Он типа хочет и 700т в месяц и в уаф получать и пару миллионов на посту тренера? А не аhrenel ли ты ? И с вечно третьим мы на чемпионат мира не выйдем, третье место не проходное. А выше третьего он просто не в состоянии занимать.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 15:32
    +6
    А как он прилетел если он в уаф работает?))))))
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