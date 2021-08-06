Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»

Очевидно, это будет украинский специалист

  • 06.08.2021 09:33
  • 989 просмотров
  • 8 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»
© Facebook. Андрей Павелко (в центре)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как продвигаются дела в вопросе выбора нового главного тренера для главной команды страны.

«Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб».

«У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов, равно как ни с кем и из прежнего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте», - заявил Павелко.

Также босс отечественного футбола прокомментировал слухи о том, что сборную может возглавить кто-то из иностранных специалистов.

«Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную».

Напомним, на текущей неделе стало известно об уходе с поста главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, у которого истек контракт с УАФ.

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    barley ear
      barley ear, 06.08.2021 09:51
    0
    Новенького! С иголочки!
    Ссылка
    Михаил Орловский
      Михаил Орловский, 06.08.2021 09:50
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 06.08.2021 09:42
    О намек понял.
    Это Бидон Бодинович Маркевич.
    Жалко что Ребров занят.
    5 лет не тренировавший дед.
    Думаю Нагорняк помощник.
    Этот дед любого за пояс заткнет. Главное , чтобы ему не мешали , как в прошлое пришествие!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 09:48
    -1
    _-AK228, 06.08.2021 09:44
    точно блохин... не зря с ним в ковалевку ездил
    Та ну здоровье не позволяет.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 09:48
    -1
    brutal2015, 06.08.2021 09:43
    Жулик! Неужели в стране нет сил способных выпинуть этого мерзавеца из нашего футбола?
    Вы издеваетесь?))))
    Как можно убрать человека президента Украины.
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 06.08.2021 09:47
    +1
    _-AK228, 06.08.2021 09:44
    точно блохин... не зря с ним в ковалевку ездил
    Не дай Боже. Ліпше вже Маркевич, як на мене.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 06.08.2021 09:44
    +1
    точно блохин... не зря с ним в ковалевку ездил
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 06.08.2021 09:43
    -1
    Жулик! Неужели в стране нет сил способных выпинуть этого мерзавеца из нашего футбола?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.08.2021 09:42
    -3
    О намек понял.
    Это Бидон Бодинович Маркевич.
    Жалко что Ребров занят.
    5 лет не тренировавший дед.
    Думаю Нагорняк помощник.
    Ссылка
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