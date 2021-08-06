Андрей ПАВЕЛКО: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как продвигаются дела в вопросе выбора нового главного тренера для главной команды страны.

«Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб».

«У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов, равно как ни с кем и из прежнего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте», - заявил Павелко.

Также босс отечественного футбола прокомментировал слухи о том, что сборную может возглавить кто-то из иностранных специалистов.

«Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную».

Напомним, на текущей неделе стало известно об уходе с поста главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, у которого истек контракт с УАФ.