Два именитых иностранных тренера предложили свои услуги сборной Украины

УАФ ищет замену Андрею Шевченко

  • 02.08.2021 20:07
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  • 1 комментарий
Два именитых иностранных тренера предложили свои услуги сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсманн

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала активные поиски нового главного тренера национальной сборной после того, как свой пост покинул Андрей Шевченко. СМИ в списке кандидатов называют исключительно украинских тренеров, в первую очередь – Сергея Реброва и Мирона Маркевича.

Однако на пост наставника сборной Украины претендуют и два иностранных специалиста. Телеграм-канал «Тайны футбола» сообщает о том, что через агентов свои услуги УАФ предложили немец Юрген Клинсманн и итальянец Джанни Де Бьязи.

Клинсманн как тренер известен в первую очередь по работе со сборной Германии в 2004-2006 годах. В 2006 году он привел «Бундестим» к бронзовым медалям домашнего чемпионата мира. Также Клинсманн работал с «Баварией» (2008-2009 годы), сборной США (2011-2016) и берлинской «Гертой» (2019-2020).

65-летний Де Бьязи с июля 2020 года возглавляет сборную Азербайджана. Также в своей карьере он работал с рядом итальянских клубов и сборной Албании в 2011-2016 годах. Ему удалось вывести Албанию на ее первый в истории крупный турнир – Евро-2016.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Rys2575
    online
      Rys2575, 02.08.2021 20:16
    0
    Если выбирать с иностранных тренеров то только Зинадин Зидан завоюет вместе со сборной Украины титул чемпионов мира и Европы.
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