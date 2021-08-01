Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул национальную команду, сообщив, что истек срок его контракта с УАФ.

Одним из кандидатов на должность главного тренера эксперты называют Сергея Реброва. Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» покинул венгерский «Ференцварош», с которым за три сезона добился серьезных успехов: выиграл три титула чемпионата Венгрии и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако Ребров летом согласился на предложение владельцев «Аль-Айна» из ОАЭ. Пока неизвестно, был ли у Реброва в контракте прописан пункт о том, что в случае предложения от УАФ, он сможет автоматически разорвать контракт с клубом из Эмиратов. Если такой пункт не был прописан, то Реброву придется отработать контракт в ОАЭ.

Другое вариант для УАФ – подписание контракта с Мироном Маркевичем. Специалист 1 февраля отметил 70-летний юбилей. Он некоторое время руководил сборной в 2010 году и не прочь снова вернуться на тренерский мостик национальной сборной.