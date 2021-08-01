Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?

Вопрос: может ли Сергей автоматически разорвать контракт с клубом из Эмиратов?

  • 01.08.2021 18:30
  • 5261 просмотр
  • 12 комментариев
Ребров заменит Шевченко на посту наставника сборной? Или Маркевич?
© ФК Днепр. Мирон Маркевич и Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул национальную команду, сообщив, что истек срок его контракта с УАФ.

Одним из кандидатов на должность главного тренера эксперты называют Сергея Реброва. Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» покинул венгерский «Ференцварош», с которым за три сезона добился серьезных успехов: выиграл три титула чемпионата Венгрии и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако Ребров летом согласился на предложение владельцев «Аль-Айна» из ОАЭ. Пока неизвестно, был ли у Реброва в контракте прописан пункт о том, что в случае предложения от УАФ, он сможет автоматически разорвать контракт с клубом из Эмиратов. Если такой пункт не был прописан, то Реброву придется отработать контракт в ОАЭ.

Другое вариант для УАФ – подписание контракта с Мироном Маркевичем. Специалист 1 февраля отметил 70-летний юбилей. Он некоторое время руководил сборной в 2010 году и не прочь снова вернуться на тренерский мостик национальной сборной.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 01.08.2021 19:38
    0
    нафіг не треба ваша тєлєга! сососососо \
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.08.2021 19:37
    0
    Скорее всего Милевского назначат
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 01.08.2021 19:32
    +2
    scorpio16, 01.08.2021 18:48
    Маркевич самый худший вариант, уже в ДК один поработал несколько лет без практики и ничего хорошего из этого не вышло. Ты либо тренер либо функционер. Если не Ребров тогда иностранный специалист и только иначе это снова будет " терпеть и стараться "
    гірше умовного Ротаня? Чи Михайличенко?))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:19
    +1
    А я думаю, що "Павелко решит, что ему по плечу самому".
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 19:17
    +1
    Нужен иностранец
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 01.08.2021 18:48
    +3
    Маркевич самый худший вариант, уже в ДК один поработал несколько лет без практики и ничего хорошего из этого не вышло. Ты либо тренер либо функционер. Если не Ребров тогда иностранный специалист и только иначе это снова будет " терпеть и стараться "
    Ссылка
    denys92
    online
      denys92, 01.08.2021 18:47
    -1
    Vytas Mesk, 01.08.2021 18:35
    Ребров либо Петряков но только не с пугливой тактикой Маркевич.
    Маркевич не самий поганий варіант. В захисті в нас біда повна. А тактик він не поганий.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.08.2021 18:42
    0
    Ну Маркевич так Маркевич. Когото лучше поф не назначат. Хотя что-то чувствуется пойдёт Маркевич в Металлист при первом же спаде последнего.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 01.08.2021 18:41
    +3
    та чо мєлачітся, давайте зразу Ротаня!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.08.2021 18:40
    +2
    А чем Ребров хуже Шевы , чтобы пойти на такое понижение зарплаты?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 01.08.2021 18:39
    +8
    Да какой Маркевич?! Не нужно!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 01.08.2021 18:35
    +11
    Ребров либо Петряков но только не с пугливой тактикой Маркевич.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 01.08.2021 18:35
    +11
    Ребров либо Петряков но только не с пугливой тактикой Маркевич.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 01.08.2021 18:39
    +8
    Да какой Маркевич?! Не нужно!
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 01.08.2021 18:48
    +3
    Маркевич самый худший вариант, уже в ДК один поработал несколько лет без практики и ничего хорошего из этого не вышло. Ты либо тренер либо функционер. Если не Ребров тогда иностранный специалист и только иначе это снова будет " терпеть и стараться "
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 01.08.2021 18:41
    +3
    та чо мєлачітся, давайте зразу Ротаня!
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 01.08.2021 19:32
    +2
    scorpio16, 01.08.2021 18:48
    Маркевич самый худший вариант, уже в ДК один поработал несколько лет без практики и ничего хорошего из этого не вышло. Ты либо тренер либо функционер. Если не Ребров тогда иностранный специалист и только иначе это снова будет " терпеть и стараться "
    гірше умовного Ротаня? Чи Михайличенко?))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.08.2021 18:40
    +2
    А чем Ребров хуже Шевы , чтобы пойти на такое понижение зарплаты?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:19
    +1
    А я думаю, що "Павелко решит, что ему по плечу самому".
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 19:17
    +1
    Нужен иностранец
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 01.08.2021 19:38
    0
    нафіг не треба ваша тєлєга! сососососо \
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.08.2021 19:37
    0
    Скорее всего Милевского назначат
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.08.2021 18:42
    0
    Ну Маркевич так Маркевич. Когото лучше поф не назначат. Хотя что-то чувствуется пойдёт Маркевич в Металлист при первом же спаде последнего.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности