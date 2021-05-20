Источник: У Реброва есть контракт со сборной Украины

У 46-летнего украинского тренера Сергея Реброва, который недавно покинул пост наставника венгерского «Ференцвароша», якобы есть контракт со сборной Украины. Но специалист сможет возглавить украинскую национальную команду только после того, как ее покинет нынешний главный тренер Андрей Шевченко.

«Когда 12 ноября прошлого года мы первые озвучили информацию о том, что Ребров подписал предварительный контракт с национальной сборной Украины, нарвались на волну хейта и обвинений в дезинформации от самой ФФУ/УАФ и других сателлитов.

Стоим на своем. Контракт есть. И нам это известно от человека, лично принимавшего участие в его подготовке и подписании. И теперь все зависит от нынешнего главного тренера сборной, который рассчитывал на обилие предложений, а их как бы уже и нет. И теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Ибо место тренера в сборной только одно, а, побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку, по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступает в силу только после ухода Шевченко. А Андрей вследствие отсутствия предложений может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после ЧЕ. Такая ситуация», — пишет канал «Динамо Киев Inside».