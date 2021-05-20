Источник: У Реброва есть контракт со сборной Украины

Специалист сможет возглавить украинскую национальную команду только после ухода Андрея Шевченко

  • 20.05.2021 16:33
  • 5265 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: У Реброва есть контракт со сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

У 46-летнего украинского тренера Сергея Реброва, который недавно покинул пост наставника венгерского «Ференцвароша», якобы есть контракт со сборной Украины. Но специалист сможет возглавить украинскую национальную команду только после того, как ее покинет нынешний главный тренер Андрей Шевченко.

«Когда 12 ноября прошлого года мы первые озвучили информацию о том, что Ребров подписал предварительный контракт с национальной сборной Украины, нарвались на волну хейта и обвинений в дезинформации от самой ФФУ/УАФ и других сателлитов.

Стоим на своем. Контракт есть. И нам это известно от человека, лично принимавшего участие в его подготовке и подписании. И теперь все зависит от нынешнего главного тренера сборной, который рассчитывал на обилие предложений, а их как бы уже и нет. И теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Ибо место тренера в сборной только одно, а, побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку, по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступает в силу только после ухода Шевченко. А Андрей вследствие отсутствия предложений может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после ЧЕ. Такая ситуация», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(23 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 20.05.2021 17:43
    +1
    Фантазии. Какой здравомыслящий человек может прервать действующий контракт ради какого-то "условно-предварительного контракта"?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 20.05.2021 17:24
    0
    Шева вроде Милан мечтал тренировать...
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 20.05.2021 17:08
    +3
    Навіщо ці дибільні сплєтні,навіть якщо вони правдиві? Буде офіційна інформація-тоді і пишіть...
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 16:48
    0
    Зачем Реброву это ?
    он явно стоит на пороге больших возможностей в клубном футболе
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 20.05.2021 16:46
    +2
    Динамо Киев инсайд...все ясно
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 20.05.2021 16:41
    0
    у Шевы нет предложений от клубов? э-э-э... Не может быть!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 16:37
    0
    отлично, после евро можно идти
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 20.05.2021 17:08
    +3
    Навіщо ці дибільні сплєтні,навіть якщо вони правдиві? Буде офіційна інформація-тоді і пишіть...
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 20.05.2021 16:46
    +2
    Динамо Киев инсайд...все ясно
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 20.05.2021 17:43
    +1
    Фантазии. Какой здравомыслящий человек может прервать действующий контракт ради какого-то "условно-предварительного контракта"?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 20.05.2021 17:24
    0
    Шева вроде Милан мечтал тренировать...
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 16:48
    0
    Зачем Реброву это ?
    он явно стоит на пороге больших возможностей в клубном футболе
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 20.05.2021 16:41
    0
    у Шевы нет предложений от клубов? э-э-э... Не может быть!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 16:37
    0
    отлично, после евро можно идти
    Ссылка
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